Sembrare più giovani è certamente l’obiettivo di tantissime persone. Quando l’età avanza, infatti, si tende a voler nascondere qualche segno del tempo a cui non si era abituati. Quindi, si cerca in tutti i modi un metodo valido per coprire le rughe, per esempio. Si usano creme su creme che possano in qualche modo ringiovanire la pelle, donandole elasticità e luminosità. Si prova anche a cambiare il proprio abbigliamento, per riuscire in qualche modo a dimostrare qualche anno in meno.

Il problema, però, è che spesso si commettono degli errori, soprattutto per quanto riguarda lo stile, che potrebbero rendere alcuni di questi sforzi del tutto vani.

Gli errori di stile che invecchiano, attenzione soprattutto alla capigliatura che potrebbe cambiare totalmente il nostro look

Come appena sottolineato, quindi, ci sono alcuni sbagli che si commettono in maniera del tutto inconsapevole e che potrebbero far apparire più vecchi. In questo caso, quindi, ciò che dobbiamo fare è capire cosa stiamo sbagliando, per poter sistemare le cose.

Concentriamoci oggi su uno degli elementi che sicuramente può rivoluzionare del tutto la nostra immagine: i capelli. Scegliere le giuste acconciature con cui presentarsi agli altri potrebbe davvero aiutarci. Allo stesso modo, evitarne altre potrebbe toglierci da quell’imbarazzo di mostrare anni in più rispetto a quelli che abbiamo.

L’acconciatura da evitare in assoluto per sembrare più giovani è sicuramente il french twist. Per quanto elegante e raffinato, infatti, questo modo di sistemare i capelli è decisamente troppo austero e severo. Questo porta, in modo inevitabile, a rendere troppo seria la nostra immagine, invecchiandoci.

Che peccato usare creme antirughe e truccarsi alla perfezione per poi rovinare tutto con questi capelli richiesti e amatissimi ma che invecchiano terribilmente

Ma il french twist non è l’unica acconciatura da evitare. Nella lista, infatti, troviamo anche le treccine. Per quanto siano alla moda e di tendenza, le treccine potrebbero invecchiare diversi volti. Soprattutto se non si sposano bene con il nostro look di tutti i giorni.

Infine, fuggiamo anche dal boccolo troppo pronunciato. In questo caso, ci riferiamo a un’altra acconciatura amatissima che sicuramente molti di noi adorano. Eppure, il fatto che i capelli vengano presentati in modo troppo artificioso, rende l’immagine più pesante e, di conseguenza, più vecchia. Perciò, che peccato usare creme antirughe e truccarsi benissimo quando poi potremmo rovinare tutto il nostro lavoro a causa dei capelli.

Piuttosto, scegliamo dei tagli e delle acconciature che diano luminosità al volto e che ci aiutino ad apparire più giovani. E, se non abbiamo idee a sufficienze, possiamo provare a trovare degli spunti. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo consigliato un taglio audace e sempre di moda che potrà aiutarci.