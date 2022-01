Il 2021 è appena terminato e già si parla di cosa ci si aspetta dal nuovo anno. Ovviamente tutti gli occhi sono puntati sulla pandemia e su come evolverà nei prossimi mesi. Per fortuna, però, ci sono tanti altri interessi da coltivare.

Per esempio, qualcuno potrebbe aver deciso che il 2022 è l’anno giusto per prendere un cane. Come abbiamo visto in molti articoli, prima di adottare un cucciolo è molto importante valutare l’impegno necessario a educarlo e a farlo vivere felice.

Specialmente chi adotta un cane per la prima volta ha bisogno di capire quale razza si addice più al suo stile di vita. Proprio per questo, ricordiamo le 5 razze di cane peggiori sconsigliate per il padrone principiante e perché.

Ma oggi vogliamo raccontare di un cane molto speciale e poco conosciuto. Intelligente e forte, è questa la razza di cane di piccola taglia fuori dal comune che spopolerà nel 2022. Nel 2021, proprio un esemplare di questa razza ha vinto il primo premio al World Dog Show.

Si dà il caso che il campione a quattro zampe venisse da Lucca. Ora è arrivato il momento di svelare di quale razza si tratta e perché averla come compagnia potrebbe rivelarsi una splendida avventura.

Intelligente e forte, è questa la razza di cane di piccola taglia fuori dal comune che spopolerà nel 2022

Pochi conoscono il piccolo ma potente Cairn Terrier. Nativi dell’isola di Skye, in Scozia, prendono il nome dalle rocce usate per segnalare un confine. La storia narra che questi muretti a secco diventarono nascondiglio per volpi e altri animali selvatici. Per questo ci voleva un cane che potesse stanarli. Così nasce il Cairn Terrier.

Questo cane, nonostante la piccola taglia (6-7 kg), ha un fisico atletico e ama correre. Le sue orecchie piccole e il viso tondo lo rendono adorabile ed elegante. Il pelo di questa razza è ruvido e dotato di sottopelo corto e soffice. Per questo richiede una spazzolata almeno una volta a settimana. I colori possono andare dal beige al tigrato, dal crema al grigio.

Essendo nato come cane da tana, ama annusare e rincorrere la preda. L’unico neo è che è un ottimo scavatore. In questo caso potrebbe essere utile conoscere i metodi e consigli per insegnare al nostro cane a non scavare.

Il carattere del Cairn è davvero uno dei suoi punti di forza. Allegro, gioioso ed estroverso è un cane amabile e adatto anche a famiglie con bambini. L’estrema socialità lo spinge a far amicizia con gli altri cani e, se educati, anche con gatti e altri animali.