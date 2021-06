Avere come compagno di vita un cane è un’esperienza meravigliosa. Non si tratta solo di prendere un animale domestico ma di avere un vero amico. Ecco perché quando si decide di adottare un cucciolo, di razza o meticcio, bisogna pensare bene alle responsabilità cui si va in contro. Ogni persona/cane è un individuo a sé, diverso e unico, con i suoi bisogni e la sua storia.

Per questo bisogna scegliere in base al nostro stile di vita e all’esperienza. Anche la scelta tra un cucciolo o un cane adulto può essere determinante. Poi c’è la questione della razza. Nei secoli sono state selezionate appositamente razze con utilizzi e caratteristiche adatte ad alcuni lavori o ambienti.

E bisogna tenerne conto per non rischiare di scegliere solo in base alla bellezza e avere brutte esperienze subito dopo. Ecco, quindi, le 5 razze di cane peggiori sconsigliate per il padrone principiante e perché.

A ogni razza un temperamento diverso

Iniziamo con due razze di cane da pastore molto diverse tra loro. La prima è il pastore maremmano- abruzzese. Una razza che rispecchia perfettamente mole e istinti dei suoi antenati. È un cane indipendente che cerca la guida di una figura importante come il pastore. Se lasciato solo prende il sopravvento e diventa dominante. Inoltre, deve essere ben socializzato con persone e altri animali. Può dimostrarsi diffidente ed è quindi necessario grande impegno nella sua educazione. Un padrone alle prime armi potrebbe avere difficoltà senza un aiuto esterno di un educatore cinofilo.

Il Border Collie, invece, possiede un’intelligenza brillante e un’energia esplosiva. Ha bisogno di essere impegnato costantemente e di veicolare la sua energia in esercizi fisici e mentali. L’esercizio fisico è infatti fondamentale per questo cane abituato a immensi spazi. Una persona sedentaria o con poco tempo a disposizione non dovrebbe scegliere un border collie come compagno di vita.

I mastini e la territorialità

Parliamo di due mastini: il mastino Tibetano e il mastino Napoletano. Il primo è stato selezionato sull’Himalaya a protezione della famiglia da altri animali e estranei. Il secondo nasce come compagno dei soldati legionari sui campi di battaglia. Entrambi sono cani esigenti per mole e carattere. Sono cani territoriali, intelligenti, e dotati di grande senso di protezione. Per questo, se non ben addestrati, possono dimostrarsi aggressivi con gli estranei.

Eccoci arrivati alla razza che negli ultimi anni ha spopolato grazie al film “Hachiko”. L’Akita-Inu nasce in Giappone come cane da guardia. È un cane da difesa che può avere istinti aggressivi spiccati se non ben educato. Per questo deve essere socializzato fin da piccolissimo con cani e persone. Richiede un grande impegno e sforzo educativo.

