Soprattutto chi ha capelli lunghi e difficili da districare sa benissimo quanto sia indispensabile avere il balsamo a portata di mano nella doccia. Ma a volte può capitare, proprio quando ci accingiamo a lavarci i capelli, di scoprire che abbiamo terminato la nostra scorta di balsamo e non è rimasto niente nel flacone. Una vera seccatura. In questi casi, molti si rivestono in fretta e furia e corrono al supermercato a comprare il balsamo, oppure rinunciano a lavare i capelli. Ma in realtà non è necessario muoversi da casa. Possiamo infatti sostituire molto facilmente il balsamo con un prodotto che proprio tutti hanno in casa. Basta saper usare la tecnica corretta per avere risultati indistinguibili da quelli che avremmo ottenuto utilizzando il balsamo tradizionale. Vediamo di che cosa si tratta.

Niente paura se a casa manca il balsamo, è facile da sostituire usando una tecnica semplicissima

Ma cosa possiamo usare per sostituire il balsamo per capelli? E come farlo nella maniera corretta? La risposta è semplicissima: il balsamo può essere sostituito con l’olio d’oliva. Sì, proprio l’olio che usiamo per cucinare. Dopotutto, la funzione principale del balsamo è quella di idratare, funzione che può essere svolta alla perfezione anche dall’olio. Occorre però utilizzare una semplice accortezza per evitare che il risultato siano capelli untuosi e appesantiti. Niente paura se a casa manca il balsamo, è facile da sostituire usando una tecnica semplicissima.

Il trucco è usarlo prima dello shampoo

Per sostituire il balsamo tradizionale con del semplice olio di oliva e avere risultati perfetti occorre utilizzare una semplice accortezza: applicarlo prima dello shampoo, e non dopo come faremmo con un balsamo normale. Ma perché questa tecnica? Semplice: l’olio penetrerà in profondità nei capelli, e l’eccesso verrà lavato via dallo shampoo. Il risultato sarà una chioma perfettamente idratata, morbida e liscia ma assolutamente non untuosa. Vediamo quindi come utilizzare l’olio di oliva al posto del balsamo per risultati perfetti.

Applichiamolo sui capelli umidi ma non fradici

Per prima cosa bagniamo i capelli. Poi strizziamoli accuratamente, in modo che siano umidi ma non grondanti d’acqua. Mettiamo dell’olio di oliva in una boccetta o in una tazzina e applichiamolo su tutta la lunghezza dei capelli. Non mettiamolo invece sulle radici, dove i capelli sono più grassi. Lasciamo in posa per almeno una decina di minuti. Poi laviamo i capelli normalmente con il nostro solito shampoo. I risultati ci lasceranno a bocca aperta.

