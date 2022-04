Anche se in molti aspettano con trepidazione l’arrivo delle ferie estive, per poter finalmente evadere dalla quotidianità, Pasqua è un’ottima occasione per una breve gita fuoriporta.

Potrebbe bastare anche solo un weekend per trovare la giusta carica, concedendosi qualche giorno lontano da casa, senza dover prendere l’aereo. Avremmo una vasta gamma di scelta per decidere una località italiana dove trascorrere delle giornate all’insegna della cultura, del buon cibo e del relax.

Invece che prenotare sempre le solite mete turistiche, potremo approfittare per conoscere luoghi che finora non abbiamo avuto il piacere di visitare.

Per una vacanza di Pasqua diversa dal solito ecco 4 meravigliosi borghi medievali italiani con paesaggi da fiaba

A Calascio, in Abruzzo, esiste una piccola frazione dove è ubicato uno spettacolare castello, Rocca Calascio, un borgo medievale a più di 1.400 metri d’altezza. Questa fortezza imponente permetteva di osservare le valli circostanti, in una posizione decisamente strategica. A seguito di un terremoto, poi, la popolazione occupò l’odierno paese.

I panorami in questo punto della Rocca sono da togliere il fiato, in un’atmosfera che rievoca il passato. Lo hanno notato anche diversi registi, che hanno scelto questa location per girare film famosissimi, come Ladyhauke, Il nome della rosa e La piova.

Poco distante, poi, si trova la Chiesa di Santa Maria della Pietà. Posizionata su un’altura, è un luogo suggestivo da non perdere.

Dalla forma ad anelli concentrici, assolutamente caratteristica, Lucignano, in provincia di Arezzo, in Toscana è un paese di origine etrusca, importante anche nel periodo medievale. Ricco di storia e definito “la perla della Valdichiana”, Lucignano possiede una cinta muraria con 3 porte e una rocca con 2 torri.

Il centro storico è notevole e molto curato, un vero gioiello da ammirare. Il museo comunale, poi, custodisce il famosissimo “Albero d’oro”, alto circa 2,60 metri e contenente reliquie francescane e pezzi della Croce di Cristo.

Visso e Arquà Petrarca

Tra Marche e Umbria, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini c’è il comune di Visso, che conta poco più di mille abitanti. Antico e suggestivo, medievale e rinascimentale, ha una bellezza che si nota a partire dalla porta d’ingresso del borgo.

Rimarremo stupiti dai palazzi, dal porticato, dalle case particolari, dalle Chiese. Mentre in cima si trova la Torre della Rocca, progettata per scopi difensivi.

Per una vacanza di Pasqua diversa dal solito, poi, perché non concedersi una gita ad Arquà Petrarca in provincia di Padova. Un comune che ha un’impronta medievale e noto grazie al poeta che visse in questo luogo tranquillo e di grande ispirazione. Oltre la dimora e la tomba di Petrarca, merita anche la Chiesa di Santa Maria Assunta, l’Oratorio SS Trinità e la Loggia dei Vicari.

Eccezionale e meraviglioso anche il giardino di Valsanzibio, eletto come giardino più bello d’Italia, ci lascerà senza fiato.

