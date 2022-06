Inserita dai tour operator tra le 10 città più belle da visitare in 3 giorni fuori dalle rotte più famose questa perla italiana dalle infinite sorprese

Quando arrivano primavera ed estate tour operator e siti di viaggi si sbizzarriscono dando un sacco di consigli. Più che normale visto che sono questi mesi in cui tutti desideriamo viaggiare, soprattutto adesso che siamo tornati alla normalità. Tra ponti e ponticelli, adesso è finita anche la scuola, tranne che per gli esaminandi, e gli italiani cominciano a riversarsi nelle località turistiche. Oggi, ci occuperemo di una ricerca internazionale, tra le tante comparse sul web ultimamente, e che segnala una nostra splendida città tra quelle più belle del continente da visitare in 3 giorni. Avvisiamo subito i nostri Lettori che non si tratta delle solite, seppur bellissime città artistiche più gettonate

La località europea dei caffè

Inserita dai tour operator tra le 10 città più belle per tutte le sue caratteristiche che la rendono davvero unica e affascinante. Quando parliamo di Italia e caffè, il binomio è spesso quello con Napoli, anche per la bellissima e famosa abitudine partenopea del caffè pagato per chi non può permetterselo. Ma se parliamo di caffè, intesi come luoghi di ritrovo, forse la regina italiana è Trieste. Questa meravigliosa icona internazionale della cultura mitteleuropea, che sembra un vero e proprio salotto all’aperto. Una tazzina di “nero” intenso, come chiamano qui l’espresso, da centinaia di anni non è solo una piacevole abitudine, ma una tradizione culturale. A proposito di cultura e letteratura, forte è il richiamo grazie anche ai forti legami con i vari Svevo e Saba, ma anche Joyce e Montale, passando per Jules Verne. Come l’hanno definita più volte nella storia Trieste è “la letteratura nella cultura della storia”.

Curioso come Trieste sia stata inserita meritatamente tra le 10 città alternative da visitare con calma, anche grazie a una caratteristica che la rende molto simile a Parigi. Se nella capitale francese sono infatti famosissimi i mercatini dei libri sulle rive della Senna, attenzione ai tantissimi antiquari e botteghe di libri che arricchiscono questa città. Una vera e propria pacchia per coloro che amano spulciare tra i fascicoli. Ma anche per coloro che amano bearsi del rumore unico delle pagine che frusciano e del fascino unico dei volumi.

