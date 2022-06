L’astrologia è uno degli argomenti più amati dagli italiani. È infatti presente nei giornali, nelle trasmissioni TV e spopola anche su internet. Però per quanto sia interessante non è l’unica risorsa a cui attingere. Per questo oggi ne introduciamo un’altra. Infatti non esiste solo l’oroscopo, ma anche questo metodo molto particolare che viene spesso applicato in America. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Lo Human Design

Stiamo parlando dello Human Design, ovvero il disegno umano, una disciplina New Age che sovrappone l’astrologia, i ching, la cabala e la filosofia vedica. Questo strumento si avvale degli stessi dati che siamo abituati a fornire per i temi natali, ovvero luogo di nascita, giorno, mese, anno e ora. Quest’ultima, come accade anche in altre sedi, deve essere il più precisa possibile. Da queste coordinate viene prodotto un disegno del proprio corpo, suddiviso in diversi centri. Alcuni si presentano colorati e altri invece sono bianchi. In questo modo evidenzia da che tipo di energie siamo governati e come possiamo gestirle al meglio. Al primo livello di comprensione divide gli esseri umani in circa quattro gruppi: generatori, manifestatori, proiettori e riflettori.

Non esiste solo l’oroscopo per tratteggiare la personalità e conoscersi meglio, ma anche questo metodo amatissimo negli Stati Uniti

Ognuno di essi ha le proprie caratteristiche precise e un modo particolare di rapportarsi alla vita e un’autorità da seguire.

I generatori sono forse i più solidi di tutti e sono portati alla costruzione. Questa vocazione però li può portare spesso al burnout. Per questo devono calibrare bene le energie e cercare di incanalarle in ciò che è veramente importante. Così facendo sentiranno un senso di soddisfazione e direzione, uno stato d’animo che fa intendere che sono sulla strada giusta; invece i manifestatori sono i più energetici di tutti e si spendono molto per cambiare le cose. Sono degli innovatori nati e spendono molto tempo alla ricerca per poter avere delle idee da poi concretizzare. Se non sono in linea con il loro proposito di vita diventano costantemente arrabbiati. Al contrario quando sono allineati sentono un senso di pace; i riflettori sono i più rari e sono circa l’1% di tutta la popolazione. Sono molto sensibili e assorbono tutta l’energia intorno a loro, emettendola poi all’esterno. Quindi possono essere molto intensi e devono fare attenzione a non assorbire troppe vibrazioni negative; infine i proiettori sono quelli che scendono più nelle profondità del proprio essere. A differenza degli altri non hanno una specifica vocazione, ma sanno essere ottimi leader dato che sono considerati molto saggi.

