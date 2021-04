Sale sempre più la voglia di viaggiare, ma contemporaneamente possono essere anche sempre meno i soldi a disposizione. Lanciando ancora una volta il messaggio di preferire possibilmente meteo italiane, guardiamoci comunque intorno all’interno del continente. Vediamo oggi 2 strepitose città europee fuori dalle rotte principali in cui è possibile soggiornare addirittura con 15 euro a notte: Sofia e Kiev.

La meta giusta per un week end low cost

Mentre Kiev richiederà qualche giorno in più, Sofia è probabilmente una delle mete perfette per chi ama un week end alternativo. Parliamo sempre, ovviamente di libero passaggio in tutta Europa a condizioni normali. La capitale bulgara è una città dalle dimensioni a misura d’uomo, che unisce tutta una serie di stili davvero affascinanti. Dalla cinta muraria di epoca romana, ai resti medievali, dalle moschee arabe all’edilizia comunista. La cattedrale Alexander Nevskj è un punto di riferimento della cultura e dell’architettura internazionali. Sofia è una delle capitali mondiali più economiche in assoluto, dove possiamo mangiare in centro con 5 euro testa e soggiornare in affittacamere a 15 euro al giorno.

Kiev tra fascino antico ed economia emergente

Kiev, capitale dell’Ucraina, è una città sospesa tra il fascino della storia e la forza dell’economia emergente. Posizionata tra canali, ponti e fiumi, la sua città vecchia è davvero affascinante, eppure poco conosciuta. Al suo interno, uno dei gioielli più elevati dell’architettura dell’Europa orientale: la cattedrale di Santa Sofia. È stata votata dai viaggiatori, soprattutto quelli più giovani, la capitale europea più conveniente nel rapporto qualità-prezzo. Voti che arrivano dai costi delle case vacanza, meno di 20 € a notte in pieno centro, dai pranzi con 5/6 euro a testa e via dicendo.

Attualmente detiene un curioso record: è la capitale europea con il costo più basso dei mezzi pubblici: un biglietto dell’autobus costa appena 15 centesimi. Ma, questa “spartanità” non ci tragga in inganno, perché Kiev sta sempre più diventando centro di investimenti internazionali. Tanto che gli analisti di economia la proiettano tra le possibili sorprese emergenti dei prossimi anni. 2 strepitose città europee fuori dalle rotte principali in cui è possibile soggiornare addirittura con 15 euro a notte, senza farsi mancare nulla.

