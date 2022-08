Insalata messicana, ricetta sfiziosa da fare da soli, ottima sia come contorno che come piatto principale

Questa ricetta di insalata messicana è adatta sia come squisito contorno che come piatto principale gustoso e leggermente piccante. Con le nostre semplici istruzioni potremo prepararlo e servirlo velocemente.

Quando si cerca una ricetta per l’insalata messicana, la prima cosa che capita spesso è trovare ricette con carne macinata e nachos. Noi vedremo una variante più sana senza carne, ma con più verdure.

Insalata messicana, ricetta sfiziosi da fare da soli, ottima sia come contorno che come piatto principale

Possiamo ottenere quasi tutti gli ingredienti per l’insalata messicana dalla coltivazione regionale. I fagioli nani che servono per l’insalata sono coltivati ​​principalmente in Africa e in America.

Quando acquistiamo i fagioli rossi, assicuriamoci di procurarceli da paesi il più vicini possibile.

Per preparare l’insalata messicana ci vogliono circa 15 minuti.

5 cucchiai di mais;

5 cucchiai di fagioli rossi;

1 scalogno;

2 cuori di lattuga;

3 pomodori da insalata;

2 cucchiai di aceto;

1 pizzico di peperoncino tritato;

sale e pepe;

2 cucchiai di olio;

70 grammi di Feta.

Ecco la preparazione

Insalata messicana, ricetta sfiziosa da fare da soli. Ci vogliono solo 15 minuti, ecco il procedimento:

scolare il mais e i fagioli in uno scolapasta;

mondare lo scalogno e tagliarlo a rondelle o a pezzi;

lavare e mondare la lattuga e tagliarla a striscioline;

lavare anche i pomodorini e tritarli.

In una ciotolina mescoliamo insieme 2 cucchiai d’acqua, l’aceto, il peperoncino tritato e un po’ di sale e pepe fino a formare una salsa.

Il peperoncino ha tantissime proprietà salutari.

Quando avremo amalgamato gli ingredienti, aggiungiamo l’olio.

Versiamo la salsa sull’insalata e mescoliamo bene. Prima di servire non dobbiamo far altro che sbriciolarci sopra la Feta. Se ci piace l’origano, possiamo aggiungerlo dopo la Feta.

Il mais è una parte importante dell’insalata messicana, e a piacere possiamo aggiungere alla nostra insalata messicana anche del prezzemolo fresco. Se vogliamo servirla come piatto principale, possiamo semplicemente accompagnarla con delle baguette appena sfornate.

Ultima variante di insalata messicana

Una variante più mediterranea è l’insalata messicana con patate, mais e fagioli. Estiva, fresca e nutriente.

Per la preparazione possiamo usare fagioli rossi in scatola oppure secchi e condirla in modo classico: con sale, olio e aceto.

Se la amiamo più piccante, potremo aggiungere della salsa guacamole con il peperoncino Jalapeno.

Gli ingredienti in questo caso sono:

500 grammi di patate bollite;

300 grammi di fagioli cannellini rossi;

200 grammi di mais;

mezza cipolla bianca;

sale, aceto e olio quanto basta.

