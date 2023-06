Insalata di riso con pesce o verdure perfetta? Ecco i trucchi di chef Esposito e 3 varianti da urlo!

Estate è da tradizione sinonimo di insalata di riso. Prepararla è semplice, così come perdersi tra le decine di versioni di ricette che possiamo trovare online. Oggi faremo chiarezza e scopriremo tre varianti del piatto che faranno impazzire le papille gustative. E aggiungeremo anche qualche trucco dello chef Esposito per preparare l’insalata di riso perfetta.

Giugno è agli sgoccioli e luglio è alle porte. È il momento di godersi le giornate al mare e di preparare i primi pranzi in spiaggia. Nei nostri menù ci sarà quasi sicuramente uno dei piatti simbolo dell’estate: l’insalata di riso. Ne esistono decine e decine di varianti. Oggi, però, scopriremo come creare un’insalata di riso con pesce o verdure perfetta. E lo faremo grazie ai trucchi che ci insegna lo chef pluristellato Gennaro Esposito. In più scopriremo tre varianti di questo piatto davvero incredibili e facili da preparare.

Come fare l’insalata di riso perfetta secondo Gennaro Esposito

Esistono varie teorie e metodi su come preparare l’insalata di riso perfetta a livello di nutrienti e gusto. Alcuni arrivano direttamente da Gennaro Esposito, cuoco partenopeo due volte premiato con la Stella Michelin. Il primo trucco? Quello di cuocere il riso a freddo, ovvero senza aspettare la bollitura dell’acqua. La cottura risulterà omogenea ed eviteremo l’effetto “appiccicoso”. Idem se sceglieremo il riso integrale, decisamente più croccante e resistente alle alte temperature.

Il terzo consiglio è quello di evitare l’errore che fanno praticamente tutti: quello di raffreddare il riso velocemente con acqua fredda. Chi lo fa si trova spesso un piatto insipido e poco saporito perché perde l’amido dell’ingrediente. Molto meglio farlo raffreddare su un vassoio.

Ecco quali verdure scegliere per un piatto sano e leggero

Un’altra domanda che molti si fanno quando preparano l’insalata di riso con le verdure è quali vegetali scegliere. Ovviamente dipende dai gusti personali, ma alcuni alimenti non possono mancare. Ovvero i cetrioli, ortaggi leggeri e perfetti per dimagrire, i pomodori datterini e la cipolla rossa di Tropea.

Per il resto spazio alla fantasia con melanzane, peperoni e zucchine sempre a disposizione. E ricordiamoci sempre di mettere nell’insalata qualche fogliolina di basilico.

Insalata di riso con pesce o verdure perfetta? Proviamo le varianti con granseola e pesce spada

Amiamo l’insalata di riso col pesce e vogliamo trasformarla da piatto di tutti i giorni a ricetta di alta classe? Allora dobbiamo assolutamente provare queste due sfiziosissime varianti. La prima è quella a base di granseola, crostaceo dall’inconfondibile sapore dolce. Per prepararla ci basteranno due etti di polpa di crostaceo, 60 grammi di salmone, prezzemolo, olio, limone e pepe. Un piatto che i vicini di ombrellone ci invidieranno.

L’altra variante da assaggiare è l’insalata di riso al pesce spada. In questo caso ci servirà un etto di tranci di pesce. Saranno l’ingrediente principale da abbinare a carote, sedano, zucchine e pomodori ramati. Olio, pepe, origano e succo di limone per condire e il gioco è fatto. I più golosi possono aggiungere anche dei gamberetti per rendere ancora più dolce il piatto.