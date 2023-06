Anche se come tutti gli oscillatori potrebbe anche sbagliare, stiamo osservando il Vix nelle ultime giornate di contrattazione. Quello che ci interessa è come chiuderà la candela settimanale: se darà segnale al rialzo o di continuazione ribassista. I mercati si muovono in modo opposto: se il Vix sale, scendono e viceversa. Pericolo in arrivo sui mercati azionari? Potrebbe essere e nei prossimi paragrafi andiamo a spiegare il perchè.

Cosa è successo negli ultimi giorni?

A ridosso del 22 giugno, cluster rilevante del mese di giugno, è iniziato un movimento ribassista, che al momento non sembra terminato, anzi potrebbe continuare in prima battuta fino al 30 giugno, e poi anche oltre, Possibile anche fino al setup annuale del 4 agosto?

Al momento tendiamo a scartare questa ipotesi, ma come al solito siamo e rimaniamo sempre possibilisti. In sostanza tendiamo a non escludere mai nessuno scenario, perchè ragioniamo con criteri di prezzo e tempo.

A Wall Street al momento ravvisiamo queste probabilità: 80% al ribasso e 20% al rialzo. Negli ultimi giorni gli swing ribassisti si stanno rafforzando, e se fra oggi e domani non si asssisterà un’inversione rialzista si apriranno spazi per un ribasso di diversi punti percentuali.

Pericolo in arrivo sui mercati azionari? I livelli da attenzionare

Alle ore 15:43 della seduta di contrattazione del giorno 27 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.919

Eurostoxx Future

4.310

Ftse Mib Future

27.380

S&P500

4.345,16.

Siamo giunti in un punto importante di verifica: la tendenza di brevissimo è ribassista, quella di lungo rialzista. Importante quello che accadrà fra oggi e domani. Quale scenario riteniamo più probabile? Al momento quello del ribasso di brevissimo. Quindi presteremo attenzione agli swing di conferma o meno di questa ipotesi. La cautela è quindi l’approccio più consigliato in questo momento. E il lungo potrebbe subire modifiche strutturali? Lo riteniamo poco probabile al momento.

A Piazza Affari ci sono azioni che, secondo i nostri criteri di probabilità, stanno mostrando pattern di fine ribasso. Segnaliamo la small cap Immsi, Anima Holding e Stellantis. Intorno ai livelli di questi giorni, potrebbero ricostruire una base di ripartenza. Una mancata inversione invece, porterebbe a ulteriori ritracciamenti del 5/7% di brevissimo.

