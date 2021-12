Guardiamo spesso l’Oroscopo nella speranza di essere uno dei segni più fortunati della settimana. Se non addirittura dell’anno. Come sappiamo tutti un appiglio più psicologico che reale, ma che aiuta anche a tirarsi su di morale. Colpo di scena per questi 3 segni che potrebbero finire l’anno in un crescendo di denaro e felicità. Come abbiamo appena visto. Prima però potrebbe essere un inizio settimana stratosferico non solo per l’Ariete ma anche per questi 3 segni che voleranno senza limiti. Favoriti dai pianeti i nati sotto questi 3 segni potrebbero vivere queste giornate all’insegna della fortuna e delle soddisfazioni. Vediamo di capire meglio.

La Luna favorisce l’intraprendenza del Toro

Ecco il Toro pronto a lucidare le corna per andare a sfidare chiunque gli si ponga di fronte. Nel lavoro sarà possibile una resa dei conti per avere uno stipendio migliore. Difficile che si arrivi al compromesso, cosa che un Toro difficilmente accetta. Ecco allora che si prospettano 2 scenari:

ottenere un aumento meritato;

prendere e andarsene alla concorrenza.

La decisione non spetterà solo a noi, ma anche alla controparte. Con l’appoggio invece della coppia Venere-Luna tutto sarà possibile in amore. Questa settimana sarà una splendida opera, come quelle di un Toro famosissimo: William Shakespeare.

Tantissima energia per lo Scorpione

Avevamo anticipato nei giorni scorsi che lo Scorpione sarebbe stato avvolto dall’energia e dal vigore. Sul lavoro gli Scorpioni stanno scalpitando. Situazione simile a quella del Toro, con la voglia di avere un meritato aumento e un nuovo livello. Finora i soldi non sembrano essere entrati a profusione, ecco perché questo segno ha deciso di dare una svolta. Attenzione che le stelle favorirebbero i progetti e gli investimenti, ma a patto che siano fatti bene e con i piedi per terra. In amore ottime prospettive sia per il single che per le coppie. La regia della settimana sarà come quella dello Scorpione più famoso di Hollywood: Martin Scorsese.

Più ottimismo in arrivo per il Capricorno

Venere sarà l’alleata numero 1 dei Capricorni in questo inizio settimana. L’amore sarà al top sia per i rapporti duraturi che per le nuove emozioni. Grandissime soddisfazioni affettive in arrivo per i Capricorni più anziani, ma anche per i più giovani. Mercurio sarà invece al fianco nella professione e nel lavoro. Aiuterà a portare una ventata di ottimismo per affrontare al meglio le sfide: vecchie e nuove. Non bisogna demordere alle prime difficoltà, ma insistere con tanta voglia di fare. I traguardi sono dietro l’angolo e bisogna raggiungerli. Personaggio di riferimento della settima di questo segno: lo scienziato Isaac Newton.

