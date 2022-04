Con l’arrivo della bella stagione, chi ha un giardino o un terrazzo spesso si trova a fare i conti con dei piccoli insetti che cercano di entrare in casa. Non solo mosche, moscerini e zanzare. Ma dobbiamo costantemente lottare contro le vespe e i pericolosi calabroni. Per non parlare del fastidioso ragnetto rosso, che spesso troviamo sul davanzale della finestra e delle cimici che si attaccano al bucato.

Non dimentichiamo i corvi e le cornacchie, che lasciano escrementi sul pavimento e sulla ringhiera. Insomma, in primavera la natura si risveglia e con lei anche questi animaletti fastidiosi e spesso pericolosi per la nostra salute.

Cosa sono le formiche alate e come eliminarle

Non dimentichiamo che in primavera e in estate dobbiamo fare i conti con l’invasione di un insetto alato. Infatti, in questo periodo non è inusuale incontrare stormi di formiche con le ali. Non sono insetti dannosi per l’uomo, ma se si uniscono in formicai potrebbero provocare dei danni. Potrebbero colonizzare i tronchi degli alberi, le piante, ecc. Oppure nidificare tra le cavità dei muri e nei mobili di legno. Ecco perché è necessario eliminarle prima che si riproducano a dismisura e per fermare l’invasione delle formiche alate ci sono dei rimedi appositi.

Le formiche alate non sono altro che semplici formiche che, durante il periodo di riproduzione, sviluppano le ali. Queste, poi, si allontanano dal nido per andare alla ricerca di un luogo adatto alla riproduzione. Per sbarazzarci di queste formiche possiamo ricorrere a dei rimedi naturali. Ad esempio, utilizzare l’olio essenziale di menta mescolato all’alcol. Per fermare l’invasione di questo tipo di delle formiche è necessario strofinare questa miscela ottenuta su davanzali, mobili, pavimenti, ecc.

Per fermare l’invasione delle formiche alate da case e giardini ecco uno spray casalingo da preparare in pochi minuti

Le formiche con le ali tendono a infestare sia i giardini che le case. Per allontanarle possiamo anche preparare uno spray casalingo formato da acqua e sapone di Marsiglia. Lasciamo sciogliere qualche scaglia di sapone in acqua calda. Una volta raffreddato, agitiamo il composto ottenuto e spruzziamolo in tutti in quei punti strategici in cui potrebbero nascondersi le formiche con le ali. Questi insetti sono attratti dai residui di cibo. Quindi è necessario non lasciare briciole in giro. Inoltre, chiudiamo buchi e piccole fessure, perché è proprio in questi pertugi che le formiche con le ali si nascondono.

