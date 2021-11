“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. E se per una volta ce ne fregassimo di essere le più belle, e ci concentrassimo invece per essere le più felici con noi stesse? Le nostre Lettrici più assidue sapranno molto bene quanto teniamo a fornire consigli e suggerimenti utili su dieta e salute ma anche moda e beauty. Non stiamo qui a ricordare ancora come sport, dieta e niente fumo e alcol siano le chiavi per stare bene. Ma esistono anche dei periodi della nostra vita, in cui non dovremmo ammalarci psicologicamente per come ci vediamo allo specchio. Può accadere alle donne dopo la maternità, ma anche agli uomini quando entrano in andropausa. La ricerca ossessiva della perfezione estetica, potrebbe infatti portarci a non vivere bene la quotidianità. Macché pancetta e viso troppo tondo ecco come ingannare lo specchio con il trucco e gli abiti giusti.

I 3 principi che ruotano attorno alle nostre scelte

Fortunatamente non siamo tutti uguali e non dobbiamo per forza copiare gli altri. Dovremmo invece puntare sui 3 cardini che gli esperti considerano fondamentali e soggettivi:

la nostra immagine;

il nostro fisico;

il nostro carattere.

Secondo una recente indagine tra gli italiani, il 65% degli italiani, uomini e donne, si vedrebbe attualmente con la pancetta. Il 40% si dichiarerebbe abbastanza demoralizzato, mentre il 22 assolutamente indifferente. Ecco allora che i famosi abiti in stile impero, scivolando morbidamente sui fianchi ed elevando i punti più alti, farebbero al caso nostro. Parliamo, ovviamente di abiti al femminile. Dimentichiamoci tubini e camicie sfiancate. Tessuti e forme che andrebbero a far risaltare vita e fianchi. Molto bene anche i cosiddetti “vestiti a trapezio”, che allargandosi in punta potrebbero farci sembrare più slanciate davanti allo specchio.

Il rimedio anche per il visetto tondo

Dimentichiamoci per un momento gli stereotipi dei visi delle modelle e delle influencer del momento. Noi siamo noi, con i nostri pregi e i nostri difetti. Se abbiamo un bel visetto tondo, non disperiamo assolutamente. Innanzitutto, perché a molti uomini piace, così come un seno prosperoso. In secondo luogo, perché una brava parrucchiera sceglierà sicuramente il taglio giusto per noi. Meglio evitare riccioli, boccoli e capelli fumosi. Preferibile dirottare invece su tagli che mettano in risalto la bellezza del nostro viso:

un taglio dritto e col capello che arrivi fino alle spalle;

un bel taglio sfilato che mette letteralmente in risalto il nostro visetto.

Pensiamo solo al quadro più famoso del mondo: la Gioconda e capiremo perché questi i nostri consigli durano da secoli.

