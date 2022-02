Qualcuno dei nostri Lettori ricorderà sicuramente “Sliding Doors”, film interpretato da una sontuosa Gwyneth Paltrow. Anzi, occasione buona, questa, per ricordarci di vedere un film davvero bello. E dimenticato troppo in fretta dagli addetti ai lavori. La protagonista è al bivio: 2 storie parallele, una prendendo in tempo la metro, l’altra perdendola. E il segno protagonista del nostro articolo potrebbe essere proprio in questa condizione. Prendere un treno che potrebbe passare al volo giusto nelle prossime ore. Prendere o lasciare e, cambiare la vita. Almeno, questo direbbero le stelle. Capiamone di più nel nostro articolo.

Settimana ok in un anno super

Protagonista di questo “Sliding Doors” è il Toro. Un’altra settimana pronosticata da protagonista per i nati dal 21 aprile al 20 maggio. Ma, attenzione che le novità potrebbero essere doppie. Mercurio, fortissimo alleato di questa settimana, potrebbe concedere un bis davvero molto ghiotto:

in amore;

sul lavoro.

Le stelle pronosticano un inizio di febbraio col botto in amore per il Toro. Tantissima armonia per le coppie radicate e tantissime novità per i single. Soprattutto c’è l’Acquario disposto a salire sul treno dell’amore assieme al Toro, per un viaggio pieno di emozioni e vibrazioni.

Inizio di settimana esplosivo per questo segno protetto da Mercurio e che in poche ore potrebbe cambiare il suo destino

Se l’amore potrebbe essere da 9 in pagella, il lavoro, addirittura da 10. Saranno ore febbrili e decisive per i Tori che vogliono cambiare aria. Il treno sta per passare, ma non è un transito casuale. Il Toro ha sprecato e speso energie per questa occasione. Si è distinto al lavoro, seminando bene e raccogliendo però poco. Quindi l’avviso delle stelle è molto chiaro: i datori di lavoro si tengano stretti i Tori di talento, altrimenti, potrebbero perderli.

La situazione eccellente per questi Tori

Inizio di settimana esplosivo per questo segno che è protetto da Mercurio con amore e lavoro sotto i riflettori. Ma, una cosa non esclude l’altra, anzi. I single potrebbero come dicevamo trovare anima gemella e nuovo lavoro. Le coppie innamorate e stabili, invece, forti dell’equilibrio raggiunto, concentreranno energie e forze sul lavoro. Mercurio sarà al fianco degli uni e degli altri, non dimenticandosi proprio nessuno. Quindi, sia per i Tori che per i loro partner ecco arrivare davvero un momento d’oro.

Approfondimento

