Magari le abbiamo in casa e non sappiamo che queste piante potrebbero portare un mare di soldi. Almeno, secondo le tradizioni orientali come il “Feng shui”, che insegna anche come arredare la casa. Grazie anche a quelle piante di cui potremmo circondarci per cercare fortuna e prosperità economica. Secondo questa disciplina potremmo portare energia dal cielo e dalla terra all’interno degli ambienti in cui viviamo, disponendo mobili e suppellettili in modo da non ostacolarla. La disciplina del “vento e acqua” si appoggerebbe alla legge dell’attrazione degli opposti, in un equilibrio da ricercare in ogni cosa della casa. Partendo anche dalle piante.

Una pianta porta denaro all’ingresso di casa

Le piante all’interno delle nostre abitazioni purificano l’aria, migliorandone l’ossigeno. Altre attirerebbero le onde elettromagnetiche, altre ancora possono portare ricchezza e fortuna. Magari partendo proprio dall’ingresso di casa, che dovrebbe essere il più libero possibile. Anzi, proprio per favorire l’ingresso dell’energia positiva, ma anche del denaro, posizioniamo la Crassula Ovata, chiamata anche “albero dei soldi”. Oltre a metterla all’ingresso, cerchiamo di posizionarla a sud est della casa, così che ogni foglia nuova porti ricchezza, come sosterrebbe la tradizione orientale.

Tanto denaro e molta fortuna per chi possiede queste piante o le acquista almeno secondo le tradizioni di tutto il Mondo

Si avvicina San Valentino e torna protagonista l’0rchidea. Fiore che per noi occidentali rappresenta uno dei simboli più belli e storici delle storie d’amore. Ma, per il Feng shui sarebbe anche in grado di rimuovere la negatività, donando ricchezza e prosperità. Probabilmente anche per il fatto che è una delle poche piante che potremmo tenere in camera da letto, grazie al rilascio di ossigeno e non di anidride carbonica.

Che sorpresa il geranio

Siamo pronti sui blocchi di partenza all’acquisto massiccio di gerani per la prossima estate. Piazzarli sul balcone o in prossimità degli ingressi di casa dovrebbe prevenire l’arrivo delle zanzare. Ma, attenzione che secondo gli orientali questa pianta avrebbe un altro modo di arricchirci. In maniera indiretta, infatti, la sua influenza positiva dovrebbe allontanare da noi non solo le zanzare, ma anche i truffatori. Tanto denaro e molta fortuna per chi possiede queste piante dalle mille virtù.

Ultima pianta che suggeriamo contiene già nel suo nome il suo destino: il “lucky Bamboo”, conosciuto anche col suo nome che tradotto letteralmente significa Bamboo fortunato.

Semplice da allevare è una pianta che non richiede cure particolari e possiamo allevare sia a terra che in acqua. Ambiente quest’ultimo in cui però si riprodurrebbe meglio e più velocemente.

