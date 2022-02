Avranno anche un musetto simpatico, ma le talpe possono davvero fare un sacco di danni al nostro giardino. Sembra non conoscere sosta la loro attività, che continua col caldo e col freddo. E a farne le spese è sempre il verde di casa. Teoricamente sarebbero anche un prezioso alleato, nutrendosi di lumache e altri esseri infestanti. Ma, allo stesso tempo, oltre alle antiestetiche buche, minano spesso la salute delle radici e delle piante. Sinceramente ne abbiamo sentite davvero di tutte, con mezzi addirittura quasi illeciti, per allontanarle dal nostro giardino. E, non ce la sentiamo di allinearci. Vogliamo invece proporre ai nostri Lettori dei suggerimenti utili, ma che non nuocciano agli animali.

Un sistema per allontanarle che ricorda la storia

Qualche nostro Lettore più anziano potrebbe rabbrividire al ricordo di questo prodotto che anche le talpe odiano: l’olio di ricino. Non ce ne voglia un periodo complesso della nostra storia, ma questa sostanza sarebbe un’alleata preziosa contro le talpe. Non per niente è parte integrante di alcuni deterrenti specifici che si possono acquistare per cercare di allontanarle. Addirittura, soprattutto in campagna, oltre a versarlo nelle buche, qualcuno pianta questa coltura particolare. Nella speranza che le ospiti cambino traiettoria una volta per tutte.

Saranno anche simpatiche ma per evitare che le talpe ci distruggano il giardino ecco dei sistemi efficaci per allontanarle

Chissà quante volte ci sarà capitato di fare una passeggiata in campagna e trovare attaccati ai pali dei filari delle vecchie pentole. O, dei coperchi con dei mestoli in metallo. Magari i nostri figli ci avranno anche chiesto l’origine di questa curiosità, trovandoci impreparati. Presto detto: le talpe ci vedono poco, ma ci sentono benissimo. Si muovono di più con olfatto e soprattutto udito.

Non per niente c’è anche il famoso detto “cieco come una talpa”. E, proprio per urtare il loro finissimo sentire, pentole e accessori in metallo sarebbero perfetti. Soprattutto se abitiamo in zone particolarmente ventose. Il loro continuo sbattersi contro potrebbe infatti rivelarsi un preziosissimo alleato per allontanare le talpe senza insetticidi e prodotti chimici.

Come colpire ancora l’udito

Saranno anche simpatiche ma per evitare che le talpe ci stressino, dovremmo quindi agire sul loro udito. In vendita troviamo dei diffusori di vibrazioni e onde sonore da inserire nei buchi del terreno. Sono dotati di batterie, solitamente le pile “a torcia” e funzionano discretamente. Spesso, però risolvono il problema solo in parte e, soprattutto, se il giardino è invaso, dovremmo continuamente spostare il segnalatore.

Abbiamo trattato di olfatto delle talpe, ma attenzione a quello delicato dei nostri cani. Vediamo nell’approfondimento cosa potrebbe urtarli e infastidirli.

