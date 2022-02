Con un rialzo di oltre il 20% Orsero ha sfruttato al meglio la comunicazione sulla guidance per il 2022 fatta dalla società. I punti salienti che hanno entusiasmato il mercato sono i seguenti.

Ricavi netti tra 1,1 e 1,3 miliardi di euro, in crescita del 6% circa rispetto alle previsioni per il 2021, un ebitda rettificato tra 65 e 68 milioni di euro (+30% sulla guidance 2021) e un utile netto tra 30 e 32 milioni di euro (+100% sulla guidance 2021). Inoltre, Orsero prevede anche di avere una posizione finanziaria netta tra i 63 e i 68 milioni.

Il CEO di Orsero, Raffaella Orsero, ha così commentato

Seppur in un contesto complicato a causa del forte incremento dei costi lungo le filiere agricole e produttive la nostra previsione sul 2022 è complessivamente molto buona.

L’exploit della settimana scorsa, però, non dovrebbe essere un punto di arrivo, ma di partenza. Quindi, Orsero, migliore titolo della settimana appena conclusasi, si candida a ulteriori rialzi. Andiamo, quindi, a vedere in dettaglio cosa ci dice l’analisi grafica.

Ovviamente la tendenza in corso è rialzista. L’aspetto, però, che va evidenziato è la rottura della forte resistenza offerta dal I obiettivo di prezzo in area 12,25 euro. A questo punto le quotazioni potrebbero dirigersi verso il II obiettivo di prezzo in area 14,45 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 16,65 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo Orsero potrebbe andare incontro a un ulteriore rialzo di oltre il 20% rispetto alle quotazioni attuali.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 12,25 euro.

La valutazione del titolo Orsero

Dal punto di vista dell’azienda ci sono tutti i presupposti affinché si continui al rialzo. Il rapporto prezzo/utili è inferiore rispetto alla media del settore di riferimento. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.3 volte il suo fatturato. Inoltre l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Questo scenario di crescita borsistica è supportato dalle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 26%.

Orsero, migliore titolo della settimana appena conclusasi, si candida a ulteriori rialzi: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 4 febbraio a quota 13,25 euro in ribasso dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

