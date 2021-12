Tante persone amano mangiare i pancake per avere un risveglio più dolce. D’altronde, la ricetta per cucinarli è alla portata di tutti e ci vogliono anche pochi ingredienti per realizzarla.

Stavolta ne vedremo una variante vegana, che ci permetterà di ottenere dei pancake soffici e leggeri senza share le uova, ma un ingrediente alternativo.

Iniziare la giornata al massimo è semplice con questi pancake senza uova con un insospettabile ingrediente segreto per sostituirle e averli comunque soffici e deliziosi

Si tratta dell’aquafaba, cioè il liquido di cottura dei legumi, spesso usato nella cucina vegana. Ecco, ad esempio, come usarla per preparare la maionese.

Oltre a conservarla quando si cuociono i legumi, la si può ottenere scolando una scatola di ceci, per poi conservarla in un contenitore ermeticamente chiuso da riporre in frigorifero oppure congelarla in stampi per il ghiaccio e usarla entro tre mesi.

Ingredienti per 4 persone

280 g di farina 0;

60 g di zucchero di canna;

230 g di latte vegetale

20 g di olio di semi;

1 cucchiaino di aceto di mele;

1 cucchiaino di lievito;

1 pizzico di bicarbonato;

sciroppo d’acero q.b.

succo di limone q.b.

Preparare i pancake vegani passo dopo passo

Prendere una ciotola e mescolare al suo interno la farina, il latte vegetale, lo zucchero, il lievito, l’olio e l’aceto di miele, nonché un po’ di bicarbonato, che favorirà la lievitazione. Prima di passare al prossimo step, assicurarsi di mescolare fino ad ottenere una pastella liscia e omogenea.

In un secondo contenitore, montare a neve l’aquafaba ancora fredda di frigorifero, esattamente come si farebbe con gli albumi delle uova. Mentre si monta, aggiungere qualche goccio di succo di limone. Quando l’aquafaba sarà abbastanza spumosa, non resta che seguire il prossimo passaggio.

Unire l’aquafaba montata all’impasto precedentemente preparato, mescolando dal basso verso l’alto.

Scaldare un filo di olio in una padella antiaderente, quindi versare un mestolo di impasto, lasciare che si allarghi e attendere che cuocia per poi girarlo con l’aiuto di una paletta. Ripetere fino ad esaurimento dell’impasto.

Impilare i pancake e guarnirli con una generosa cascata di sciroppo d’acero. La colazione è servita.