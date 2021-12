Se vogliamo respirare la vera atmosfera dei Natali di una volta quando questa festa aveva un significato profondo, dobbiamo recarci in questo piccolo paesino. Rango è un gruppo di case di tipo rurale, conservate nello stile e nell’anima grazie alla cura dei particolari e all’entusiasmo degli abitanti. Questo borgo incantevole si trova sospeso fra lago e montagna. Il lago è quello di Garda che dista una mezzoretta in auto da Rango. Le montagne sono quelle della Val Rendena: Madonna di Campiglio si trova a meno di un’ora di strada. Vediamo perché a Rango si respira un’atmosfera natalizia così magica.

In questo borgo incantato un suggestivo mercatino di Natale prende vita negli avvolti

Rango è una piccola frazione del comune i Bleggio Superiore in provincia di Trento. La piccola cittadina è annoverata dal 2006 fra i Borghi più belli d’Italia e si caratterizza per un mercatino natalizio davvero suggestivo. Non si tratta di un evento commerciale dove gli espositori si trovano nelle classiche casette prefabbricate. Qui gli artigiani aspettano curiosi e turisti negli avvolti, antichi portici collocati sotto le case che un tempo servivano come ricovero per gli animali. Troviamo in vendita solo oggetti artigianali tipici mentre l’esposizione è curata in ogni particolare. Sembra veramente di respirare l’aria magica del Natale di un tempo.

L’arte di accatastare la legna

Passeggiando per le vie del borgo si possono ammirare delle opere davvero particolari. Solamente accatastando i tronchetti di legna da ardere, di forme ed essenze diverse, gli abitanti hanno creato delle vere rappresentazioni lignee. Tanti tronchi accatastati andranno a formare, qui, un cuore mentre poco più in là raffigureranno una vecchina con la gerla.

Davvero un piccolo diamante da visitare durante un weekend o durante la settimana bianca. Qui infatti, i primi fiocchi di neve sono già caduti e se ne aspettano ancora. Questo contribuisce a creare un’atmosfera unica.

Quali sono le regole per la sicurezza Covid

In questo borgo incantato un suggestivo mercatino di Natale prende vita negli avvolti, pertanto all’aperto. È comunque obbligatorio possedere il Greenpass e per la sicurezza di abitanti, espositori e visitatori saranno effettuati dei controlli a campione.

Non andiamo via da Rango senza…

Fra i prodotti tipici che dobbiamo assolutamente assaggiare c’è la ciuiga, un salume Presidio Slow Food preparato con carne di maiale e rape. Non dimentichiamo inoltre i preparati delle Terme di Comano, acque rinomate per le virtù dermatologiche. Infine assaggiamo le noci del Bleggio, altro Presidio Slow Food, tutte da gustare.

