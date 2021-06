La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. È fra le primissime fonti di energia, offre vitamine e nutrienti essenziali e aiuta nel controllo del peso. Il suo impatto positivo non si ferma qui, specie se come base scegliamo un cibo in particolare. Iniziamo la giornata nel modo giusto con questo cibo dagli innumerevoli benefici per il nostro organismo. È un’arma contro il colesterolo, il braccio destro delle diete per perdere peso e un grande amico dell’intestino.

Il cibo in questione non è molto usuale nelle colazioni degli italiani, ma per i suoi effetti positivi sull’organismo andrebbe assolutamente considerato. Il perché è da ricercare nei numerosi nutrienti dei fiocchi d’avena, un pasto pieno e sano.

Addio fame

I fiocchi d’avena riempiono davvero con poco. Non avremmo mai più la sensazione di fame costante dopo aver fatto colazione, specie se abbinati ad altri cibi sazianti, come lo yogurt. Questo perché sono ricchi di fibre, molto più di tanti altri sostituti per il primo pasto della giornata.

Aiutano nel controllo dell’infiammazione

Non da meno è l’azione antiinfiammatoria dei fiocchi d’avena, grazie alla presenza di un particolare antiossidante chiamato avenatramide. Gli effetti di quest’ultimo non si fermano qui. La sua azione sull’organismo è stata collegata anche all’abbassamento della pressione e ad un rischio sempre più basso di contrarre l’aterosclerosi.

Migliorano la risposta dell’insulina

Questo alimento è una importante fonte di beta glucani, efficienti nel migliorare la risposta insulinica. I fiocchi d’avena aiutano a tenere sotto controllo i livelli di glucosio, specie per il diabete di tipo 1 e tipo 2.

Migliorano la salute dell’intestino

Essendo prebiotici, i fiocchi d’avena hanno un importante ruolo nel nostro intestino. Grazie alla presenza del beta glucano nutrono i probiotici e rafforzano i batteri intestinali, migliorando la salute del tratto.

Le colazioni a base di fiocchi d’avena sono fra le più sane, nutrienti e sazianti, specie in vista della prova costume. Come approfondimento, consigliamo la lettura dell’articolo seguente. Ecco perché l’ortaggio preferito nelle insalate estive è un grande amico del cuore secondo gli studiosi.