Tutti conoscono questo classico fritto e croccante della cucina. Le frittelle con fiori di zucca e zucchine sono un piatto facile da preparare e perfetto da gustare in ogni occasione.

Quello che qualcuno potrebbe non sapere è, però, che basta aggiungere questo ingrediente freschissimo alle frittelle di zucchine per renderle incredibilmente irresistibili. Si tratta di una spezia molto famosa e usata in estate, che conferirà al fritto croccante una spiccata nota rinfrescante veramente piacevole al palato.

Perché aggiungere delle foglie di menta

Sembra incredibile eppure è proprio così. Basta aggiungere qualche foglia di menta all’impasto di queste frittelle per rendere il sapore fresco e straordinario. Dopo aver lavato e grattugiato le zucchine e sbattuto le uova in una boule da cucina, basterà aggiungere qualche fogliolina di menta precedentemente lavata. Salare e pepare e aggiungere il resto degli ingredienti, come acqua fredda e frizzante e la farina.

Una volta cotte, le frittelle sapranno d’estate a ogni morso. La menta rinfrescherà il palato e sposerà bene il gusto delle zucchine o dei fiori di zucca. L’aggiunta di questa sola spezia non stravolge neppure la ricetta, ma l’arricchisce di un sapore fresco e inaspettato che conquisterà tutti gli ospiti. Questa, però, non è l’unica variante possibile di questo classico fritto della cucina italiana.

La menta sarà la vera rivoluzione delle frittelle, ma non l’unica. Qualcun altro aggiunge anche le cipolle bianche affettate alle frittelle di zucchina. Noi suggeriamo, però, a chi sceglie questa strada, di ridurre le cipolle in un finissimo trito. Sarebbe spiacevole che un ospite addenti la frittella e che la cipolla resti a metà tra il morso e la frittella.

In alternativa, è possibile scegliere anche l’aglio, sempre opportunamente tritato. Un altro consiglio è di puntare sulle diverse varietà di zucchine esistenti. Ne esistono almeno 15 varietà diverse tra zucchine bianche, striate, verdi e gialle. La Redazione aveva spiegato un’altra possibile variante di fritto estivo in questo precedente articolo. Queste sembrano comuni frittelle, ma nascondono un ingrediente fresco e davvero inaspettato.