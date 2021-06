Ci sono delle piante che se macerate producono un olio dalle proprietà incredibili per la cura del corpo. L’olio di borragine enotera è un vero segreto di bellezza per le unghie e i capelli, nonché per la pelle del corpo e del viso.

È naturalmente ricco di omega-3 e 6 e si può integrare come complemento in piccole capsule di gel morbide.

Un olio stupefacente per curare unghie e capelli per la bellezza femminile

Oltre all’olio di borragine enotera, abbiamo un altro complemento che apporta una ricca quantità di omega-3 che è l’olio di fegato di merluzzo. Questo è naturalmente ricco di vitamine A, D ed E. La vitamina D contribuisce all’assorbimento del calcio che aiuta a conservare la salute delle ossa e dello scheletro. Anche questo è un olio stupefacente per curare unghie e capelli e per la bellezza femminile in generale.

La vitamina A, invece, aiuta a mantenere la pelle, il confort visivo e il sistema immunitario in buona forma. È sicuramente più utile utilizzare l’olio di fegato di merluzzo che le vitamine sintetiche, grazie all’alta assimilazione e la forte biodisponibilità che gli è riconosciuta.

Come utilizzare i complementi alimentari

Sicuramente questi oli non possono sostituire una dieta sana ed equilibrata, soprattutto a base di pesce e verdure. Si possono prendere una o due compresse in gel al giorno per una cura che dura qualche settimana.

Per integrare e assumere al meglio tutte le sostanze benefiche di questi oli è bene prepararsi con una cura purificante. Una nuova alimentazione a base di verdure e frutta per almeno due settimane è consigliata. In più si consigliano alimenti naturalmente drenanti e depuranti: carciofo, barbabietole, cicoria, mirtilli, uva, frutta secca. Il pompelmo è ottimo come depurante per l’organismo ed apporta anche una funzione antinfiammatoria. Anche l’olio di oliva è utile per ridurre l’accumulo di grassi nel fegato.