Ingrandire gli occhi piccoli con il trucco non sarà più un sogno grazie ad alcuni semplici consigli

Se abbiamo sempre sognato gli occhi grandi, ma purtroppo non li abbiamo naturalmente, non disperiamoci. Grazie ad alcuni trucchi di make-up possiamo avere finalmente gli occhi da cerbiatta tanto desiderati, anche con i nostri piccoli occhi. Non dobbiamo essere esperti, ci basterà solo qualche tecnica e pochi prodotti per ottenere l’effetto desiderato.

Il make-up è un ottimo mezzo per correggere quelli che consideriamo piccoli difetti. Non dobbiamo essere delle truccatrici esperte per fare un giusto contouring e sembrare più giovani. Allo stesso modo, possiamo esaltare gli elementi migliori del nostro viso.

Sicuramente uno degli aspetti più complessi del make-up è il trucco occhi. Scegliere le giuste tecniche e i giusti colori possono cambiare drasticamente questo elemento del viso. Chi ha gli occhi piccoli, in particolare, potrebbe beneficiare moltissimo da questi consigli. Un trucco corretto, infatti, potrebbe creare un effetto ottico, facendoli apparire più grandi. Gli occhi da cerbiatta non saranno più solo un sogno.

Ingrandire gli occhi piccoli con il trucco è semplice ed economico

Il nero generalmente rimpicciolisce, ma se utilizzato correttamente potrebbe aiutarci ad avere l’effetto contrario. La matita nera sulla linea inferiore dell’occhio è da evitare assolutamente.

Possiamo, però, utilizzare tranquillamente l’eyeliner nella parte superiore, creando delle siren eyes oppur un cat eyes. Queste due tecniche, infatti, allungheranno l’occhio facendolo sembrare più grande. Il tratto deve essere sottile e preciso, quindi scegliamo prodotti con punte molto fini.

Non sottovalutiamo lo smokey eyes

Un altro modo per avere gli occhi più grandi è lo smokey eyes. Questo make-up utilizza un ombretto scuro, solitamente nero, marrone o grigio, applicato sulla palpebra. Il prodotto verrà poi sfumato verso l’esterno. Questa tecnica farà risaltare immediatamente i nostri occhi. Poi dovremo applicare un po’ di ombretto chiaro sulla palpebra verso l’interno. Questo è il modo migliore per ingrandire gli occhi piccoli con il trucco.

Le ciglia sono, inoltre, un grande elemento da non dimenticare mai. Incurvare le ciglia o applicare quelle finte renderà il nostro sguardo più intenso. Non solo, anche il mascara nero, potrebbe aiutare a rendere i nostri occhi più grandi.

Alcuni consigli di trucco direttamente dalla Corea

La matita chiara, inoltre, potrebbe essere un grande alleato per chi ha gli occhi piccoli. L’ideale è utilizzare un colore rosa e nude sulla rima inferiore. Se applicata in quel punto, la matita darà un effetto di continuità e farà apparire l’occhio decisamente più grande.

Per chi ha gli occhi marroni, che generalmente sembrano più piccoli, c’è anche un’altra tecnica. Si chiama aegyo sal e arriva della Corea del Sud. Per prima cosa applichiamo un ombretto marrone chiaro sulla palpebra e sfumiamo verso la tempia. Poi, con lo stesso colore, sfumiamo il prodotto sulla rima inferiore e sull’angolo esterno. Con una matita marrone scuro disegniamo una linea sulla rima superiore dell’occhio, allungandola fino all’esterno. Infine, con una matita chiara, facciamo una mezzaluna sotto l’occhio, al centro. Per completare applichiamo anche un mascara oppure delle ciglia finte.