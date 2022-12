L’importanza delle zuppe nell’alimentazione invernale ma ecco le più salutari e come cucinarle

In inverno le zuppe rappresentano un ottimo piatto in quanto ricche di ingredienti di cui l’organismo ha bisogno, quali: sali minerali, vitamine, carboidrati. Scopriamo quali sono le pù salutari.

In autunno si hanno a disposizione molte verdure di stagione, che si possono utilizzare per preparare zuppe prelibate. Si tratta di un piatto molto gratificante, soprattutto quando si ha bisogno di rinfrancarsi dopo una giornata fredda.

Qual è l’importanza delle zuppe nell’alimentazione invernale?

Oltre a garantire il tepore necessario per deliziare il palato, le zuppe si presentano anche come molto salutari. Esse, infatti, se accompagnate da legumi e cereali, rappresentano un piatto completo. Inoltre, sono facili da preparare, seguendo generalmente il seguente procedimento. Si inizia con una base di carote, sedano e cipolla, per poi aggiungere biete, scarole, zucca, finocchio, spinaci ecc. Le verdure, conferiscono al piatto oltre che colore, anche un ottimo apporto di vitamine, fibre e sali minerali. Inoltre, per dare un ulteriore tocco di sapore, si possono aggiungere spezie come: pepe, peperoncino, curcuma, zenzero, cannella e curry. In alternativa, si potrà usare erbe aromatiche, che possono variare in base ai gusti.

Come preparare

Occorre, in primo luogo, munirsi di una pentola grande per farvi rosolare, a fuoco lento, cipolle, carote e sedano tritati. Il tutto, utilizzando un pò d’olio, evitando, però, che la temperatura si alzi troppo e friggano. Occorre solo farli riscaldare. Quindi, una volta raggiunta la giusta temperatura, bisogna aggiungere le verdure tagliate a pezzetti, lasciandole cuocere per pochi minuti. Poi, salare e mescolare, aggiungendo brodo vegetale o acqua, in modo che coprano completamente le verdure. Dopodiché, si può iniziare la cottura vera e propria, aggiungendo a piacimento rosmarino, prezzemolo, oppure salvia o erbe aromatiche.

In genere, la cottura dura circa 20 minuti ma può essere inferiore o superiore, in base alle verdure utilizzate. L’introduzione delle zuppe nell’alimentazione invernale è un toccasana per dare al corpo tutti i nutrimenti di cui si ha bisogno. Se al piatto, poi, si vogliono aggiungere legumi o cereali, come consigliato, le procedure variano in base al tipo. Se si tratta di quelli precotti, sarà sufficiente aggiungerli a zuppa quasi cotta. Quando, invece, si tratta di quelli secchi, li si cuocerà a parte, aggiungendoli a metà cottura, per amalgamare i sapori.

In alternativa ai legumi, alla zuppa si possono unire i cereali, anch’essi da far cuocere a parte o insieme. Il tutto, a seconda che abbiano tempi di cottura lunghi o brevi. A parte legumi, quindi, che rappresentano l’apporto proteico, si potrà aggiungere anche i carboidrati. Quindi, come indicato, uniremo alla zuppa cereali quali orzo, farro, quinoa, ricchi di fibre e minerali, oppure riso o pasta. Per risparmiare tempo e danaro, inoltre, potremo cucinare maggiori quantità di brodo, per poi congelarlo ed utilizzarlo successivamente.

Una delle zuppe che potremo cucinare, ottima, salutare e gustosa, è quella fatta con cannellini, zucca e scarola. In tal caso, ecco, quali ingredienti dovremo usare: 1/2 zucca tagliata a cubetti, 1 scarola tagliata a strisce, 1 barattolo di cannellini. Poi, avremo: 1 cipolla tagliata a fette, 1 spicchio di aglio, 2 foglie di salvia. Inoltre, metteremo sempre sale e acqua o brodo vegetale, come spiegato sopra e, per finire, 2 cucchiaini d’olio d’oliva. Infine, per arricchire il piatto, potremo aggiungere del pane integrale, da tostare, nonchè grana o parmigiano grattugiato.

Ecco spiegata l’importanza delle zuppe nell’alimentazione invernale. Non resta che mettersi ai fornelli!