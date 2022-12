Buone notizie sulle bollette: attese modifiche importanti per i Bonus sociali luce e gas da gennaio

Attenzione perché l’ARERA, che è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha avviato un’importante consultazione sui Bonus sociali per luce e gas a partire da gennaio 2023. Una consultazione che è peraltro con durata abbreviata. Ritenendo come urgenti alcune modifiche sui Bonus energia di pari passo con le novità che sono state introdotte nella manovra finanziaria del Governo a guida Giorgia Meloni. Ecco tutti i dettagli.

Di pari passo con le novità che sono state introdotte nella manovra finanziaria del Governo guidato dalla premier e leader di Fdi Meloni, l’ARERA ha lanciato una consultazione. Avente come obiettivo strategico quello di rafforzare le tutele per i consumatori di luce e gas in condizioni di disagio economico.

Nel dettaglio, con un documento pubblicato online sul portale istituzionale dell’Autorità, l’ARERA punta con urgenza a rivedere i Bonus sociali per la luce e per il gas.

Sia per le modalità di erogazione, sia per la frequenza che porta alla determinazione degli ammontari. E quindi degli sconti applicati direttamente sulle utenze domestiche attive di luce e gas delle famiglie.

Buone notizie sulle bollette grazie all’ARERA che ha avviato un’importante consultazione

Ed il tutto nel ricordare che, a partire dal 2023, la soglia ISEE per l’accesso ai Bonus sociali per luce e gas salirà a 15.000 euro. Rispetto all’attuale limite ISEE che è posizionato a 12.000 euro. E rafforzato a sua volta dal Governo italiano guidato dall’ex presidente della BCE Mario Draghi.

Buone notizie sulle bollette, quindi. Con l’ARERA che, in particolare, punta non solo a modificare i profili di consumo. Ma anche a riconoscere il Bonus gas con cadenza mensile. Ovverosia a rendere più frequente in bolletta lo sconto di Stato proprio sul gas i cui prezzi rispetto ad un anno fa sono letteralmente schizzati.

Sugli sconti di Stato in bolletta ecco il perché della consultazione sprint

L’ARERA ha avviato la consultazione alla fine dello scorso mese di novembre. Ed avrà peraltro una durata molto breve rispetto al solito. In quanto sarà possibile inviare le osservazioni e le proposte, rigorosamente in forma scritta, fino e non oltre la data del 14 dicembre del 2022.

Al riguardo l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha posto l’accento sul fatto che il termine di consultazione è abbreviato. Proprio al fine di far scattere le modifiche sui Bonus sociali luce e gas già a partire dal prossimo aggiornamento. Da effettuarsi, nella fattispecie, entro la fine del corrente mese di dicembre del 2022.