In questo precedente articolo abbiamo già parlato della rinegoziazione e della surroga come due facoltà esercitabili dai mutuatari. Si tratta di due sentieri che conducono alla possibilità di pagare una rata più bassa o di ridurre (o allungare) il tempo di durata del mutuo.

E mai come in questo periodo di tassi di interessi estremamente bassi, è assai probabile riuscire a risparmiare un bel gruzzoletto. La soluzione passa appunto o per la rinegoziazione o per la surroga. Ecco allora come risparmiare sul mutuo casa e capire quale banca offre le migliori condizioni di surroga.

Come agire e muoversi

Per capire se convenga rivedere le condizioni di base con la banca di partenza o se sia meglio rivolgerci ad un’altra banca per la surroga, ecco come agire e muoversi. In linea di massima, non sarebbe male tentare prima una simulazione di surroga online. Poi chiedere un preventivo alla banca che risulterebbe essere la più conveniente, come conferma di quanto scoperto attraverso la simulazione.

Prima di sottoscrivere la surroga, facciamo tuttavia un ultimo tentativo con la nostra attuale banca (quella che ha concesso in origine il mutuo). Proviamo a ottenere, con istanza da inoltrare, una rinegoziazione con le medesime condizioni offerte dal nuovo istituto.

Come funzionano le simulazioni online

In questa sede illustriamo, dunque, come risparmiare sul mutuo casa e capire quale banca offre le migliori condizioni di surroga. Il modo più facile ed immediato passa per il ricorso ai simulatori. Nelle loro maschere ci verranno richiesti alcuni dati che è bene tenere sotto mano.

Bisogna entrare anzitutto nella sezione “surroga del mutuo” e/o “preventivo surroga”. Qui dovremo indicare poi il tipo di tasso prescelto: fisso, variabile, misto, variabile con cap oppure variabile a rata costante. A seguire ci verrà richiesto il valore dell’immobile che non è detto coincida con l’originario prezzo d’acquisto.

Il “valore dell’immobile”, infatti, chiama in causa il valore attuale, di mercato, del nostro immobile. Si tratta quindi di un dato frutto di una attuale e ragionevole (oltre che veritiera e obiettiva) stima. In assenza di questo dato e, nel caso in cui non sia trascorso tanto tempo dal giorno dell’acquisto, va bene il prezzo che abbiamo sostenuto per l’acquisto.

Vediamo come risparmiare sul mutuo casa e capire quale banca offre le migliori condizioni di surroga

A questo punto, dovremo indicare l’importo residuo del mutuo, la sua durata, l’età del richiedente. Ancora, verrà chiesta la posizione lavorativa dell’intestatario del mutuo. Diverse le opzioni: dipendente a tempo determinato o indeterminato, autonomo con partita IVA o professionista iscritto ad albo. Oppure titolare di una ditta o con rendita da partecipazioni o infine pensionato.

Bisognerà poi indicare il valore del reddito netto mensile dell’intestatario del mutuo, il suo Comune di domicilio e il Comune in cui si trova l’immobile.

A questo punto il simulatore sarà in grado di darci un elenco di istituti di credito con relativo importo della rata, il tasso applicato e il TAEG. I simulatori danno poi possibilità di ordinare questi elenchi, per TAEG o per importo della rata.

Pronti a comparare

Ora abbiamo tutti gli elementi in mano per una prima comparazione. Questa potrà avvenire tra mutuo già sottoscritto e ipotetica surroga, in funzione delle condizioni di tasso di interesse e/o TAEG e/o importo rata.

Il passo successivo è quello di ottenere una conferma di questi dati ottenuti dal simulatore. La mossa migliore è, perciò, recarsi presso la filiale della banca alla quale inoltrare richiesta di surroga e farsi rifare un preventivo.

Ecco in sintesi illustrato come risparmiare sul mutuo casa e capire quale banca offre le migliori condizioni di surroga.