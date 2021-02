Avere degli ospiti a casa è sempre piacevole, soprattutto se si tratta di amici o parenti. Però alla fine della serata in compagnia tocca sempre svolgere un compito tedioso: pulire e rassettare la casa.

Per venire incontro a questi piccoli grattacapi Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo un piccolo rimedio che potrà evitare di spendere troppo tempo a scrostare le piastre della cucina. Oggi spieghiamo, infatti, un trucco semplice e veloce per avere i fornelli splendenti dopo una cena importante.

La pigrizia furba

Una famosa citazione di Bill Gates recita le seguenti parole: “Sceglierò sempre una persona pigra per fare un lavoro difficile. Troverà un modo facile per farlo”. E questo piccolo trucco, per quanto basilare, dimostra che spesso nella vita trovare soluzioni veloci è sinonimo di intelligenza.

Se si attendono persone a cena, magari anche per qualche riunione familiare, sicuramente si porterà in tavola un ricco menù per deliziarli e per farli sentire a casa. Dopo, però, ci si ritrova con i fornelli da scrostare, pile di piatti e di pentole da lavare e il pavimento da pulire.

Se per le ultime due incombenze consigliamo l’acquisto di elettrodomestici utilissimi come la lavastoviglie e la scopa elettrica, per il primo, invece, sveliamo un segreto per prevenire questa spiacevole situazione. Basterà munirsi di un rotolo di carta alluminio.

Il magico utilizzo della carta alluminio

Prima di mettersi a cucinare, basta prendere la carta alluminio e stenderla sui fornelli. Poi con un oggetto appuntito, bucare la superficie in corrispondenza dei fuochi in modo da farli fuoriuscire. Appiattire bene l’area. Preparare i manicaretti e, a fine serata, strappare via i fogli. In questo modo si avrà il piano cucina perfetto in pochi secondi.

Oggi abbiamo spiegato un altro piccolo escamotage per semplificare la vita di tutti i giorni. Ovvero Un trucco semplice e veloce per avere i fornelli splendenti dopo una cena importante.

