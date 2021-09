È capitato a tutti di ritrovarsi il mobiletto della cucina o la dispensa piena di farfalline. Questi insetti sono dei parassiti alimentari, una varietà di piccoli organismi che si nutrono del cibo che trovano disponibile. Molti li chiamano tarme della pasta, essendo comune trovarli nei prodotti farinacei. Sebbene questi insetti non siano dannosi per la salute delle persone, non soltanto sono una seccatura quando invadono i nostri spazi, ma provocano un certo disgusto per il cibo con il quale sono entrati in contatto. Vediamo allora un infallibile metodo per eliminare definitivamente le farfalline dalla nostra cucina in sole 3 semplici mosse e dire così addio agli insetti della farina.

Perché le farfalline sembrano apparire dal nulla e invadono gli spazi chiusi della cucina?

Non importa quanto sia pulita la casa, la dispensa e i mobili della cucina sono vulnerabili agli insetti della farina. Questi parassiti, infatti, potrebbero anche provenire dall’esterno, nascosti all’interno degli alimenti che abbiamo portato a casa di recente con la spesa.

Nella maggior parte dei casi, i parassiti sono causati da prodotti alimentari infestati. Si stabiliscono quindi in una determinata area dove i prodotti alimentari giacciono per lungo tempo. Per questa ragione sono comuni nei magazzini di lavorazione e nei negozi di alimentari.

Infallibile metodo per eliminare definitivamente le farfalline dalla nostra cucina in sole 3 semplici mosse

Per eliminare le farfalline che abbiamo trovato e per evitare che tornino, dobbiamo fare 3 cose:

Prima di tutto dobbiamo controllare tutti i pacchi di pasta, farina, zucchero, cereali e così via che abbiamo negli spazi dove abbiamo trovato gli insetti. Eliminiamo tutti i pacchi aperti, anche quelli chiusi che ci sembrano compromessi;

La seconda cosa da fare è pulire in profondità la dispensa o il mobiletto della cucina dove abbiamo trovato le farfalline. Il rimedio naturale più efficace è l’aceto, in grado di igienizzare, sgrassare e prevenire il ritorno di questi piccoli insetti. Non per altro, come abbiamo avuto modo di vedere, l’aceto è alla base di molti detergenti green. Prima di tutto eliminiamo ogni traccia di cibo dagli spazi che andremo a lavare. Uniamo in un contenitore spray acqua e aceto nella stessa quantità e spruzziamo la miscela su tutte le superfici interessate. Sciacquiamo con un panno umido e lasciamo asciugare. In caso non avessimo l’aceto, potremmo sostituirlo con il bicarbonato, altro rimedio della nonna prezioso per la pulizia della casa. Ne basteranno 2 cucchiai da mescolare nell’acqua del contenitore spray. Possiamo adesso riorganizzare gli spazi della cucina e della dispensa con i nostri alimenti in tutta serenità;

Infine, riponiamo i nuovi prodotti farinacei acquistati in contenitori per alimenti con chiusura ermetica. In questo modo, anche qualora una confezione fosse compromessa da parassiti alimentari, potremmo accorgercene prima che le farfalline infestino i nostri scaffali.

Un buon consiglio potrebbe essere quello di lasciare foglie di alloro oppure dei chiodi di garofano sui ripiani. Hanno una naturale forza repellente.