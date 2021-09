Diventare mamma è senza dubbio una gioia immensa, ma è anche un’esperienza che impegna mente e corpo. La donna si dedica al bambino ininterrottamente, è spesso stanca e senza tempo per sé stessa. Si ritrova in un corpo non più tonico e ha il forte desiderio di prendersene di nuovo cura. Ecco un metodo originale e divertente per fare ginnastica e ritrovare la forma dopo il parto.

Quando riprendere l’attività fisica

Sicuramente prima di ricominciare a fare attività fisica bisogna consultare il proprio medico, che dopo una visita accurata darà indicazioni sulla ripresa. Sarebbe opportuno iniziare gradualmente, avendo coscienza del proprio corpo e senza stress. All’inizio si potrebbero fare solo delle belle passeggiate e dopo 40 giorni iniziare con la ginnastica vera e propria. Ci sono corsi da fare all’aperto o in palestra, a seconda delle stagioni, che danno l’opportunità di confrontarsi anche con altre mamme per divertirsi, chiacchierare, fare amicizia e scambiarsi consigli. Se nella propria città non c’è questa opportunità, l’allenamento si può fare solo con il proprio bambino: questo lo avvicinerà allo sport e lo rilasserà.

La ginnastica con il passeggino è un’attività che aiuta la tonificazione muscolare e il benessere psicofisico, bruciando calorie. Bisogna munirsi di scarpe e abbigliamento comodi, passeggino, meglio se a tre ruote, e tanta voglia di tornare in forma. La seduta di allenamento dovrebbe durare 45/60 minuti per almeno tre volte a settimana. La regola più importante è quella di non staccare mai le mani dal passeggino, a meno che non lo richieda il bambino.

Di seguito una sessione d’allenamento tipo:

camminata veloce 10-15 minuti, che può diventare camminata alternata a corsa o corsa leggera;

squat con gambe parallele leggermente divaricate;

squat con gambe divaricate verso l’esterno;

slanci indietro e laterali;

stretching.

Durante la camminata è fondamentale la postura: le spalle devono essere rilassate, la schiena dritta e i gomiti tesi e rivolti verso il basso per spingere meglio il passeggino. Per ogni esercizio bisogna effettuare 3 serie da 8/10 ripetizioni e avere l’accortezza di bloccare la rotazione delle ruote anteriori del passeggino per evitare movimenti errati. Fondamentale è la respirazione durante qualsiasi esecuzione. Questo tipo di allenamento migliora la circolazione sanguigna, diminuisce il peso corporeo, lo stress e aumenta la coscienza del proprio corpo. La neomamma tornerà in forma e, cosa più importante, il rapporto mamma-figlio sarà rinforzato.