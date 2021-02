Per gli amanti delle infradito brasiliane c’è una buona notizia. D’ora in avanti potremo indossarle in casa anche nella stagione fredda.

Se molti d’inverno preferivano indossare ciabatte o babbucce di lana o di pile, ora non dovranno per forza rinunciare alla praticità e allo stile delle ciabattine estive. Indossare le infradito anche d’inverno oggi si può.

I tabi giapponesi

Il problema principale di indossare le ciabatte infradito d’inverno è il freddo. Mentre altre ciabatte possono essere indossate con calze e calzini, con questa calzatura nono è possibile.

Dal Giappone arriva la soluzione, ispirata ai tabi tradizionali, calzini che tengono separati alluce e altre dita. Sul modello di queste calze tradizionali ora esistono in commercio alcune imitazioni, calze di vari spessori e fattura che possono essere indossare con le infradito.

Se non vogliamo separarci dalle nostre ciabatte e dai benefici che portano possiamo indossare queste calze, che troviamo in vendita online a qualsiasi prezzo. Troviamo quelle di produzione cinese a pochi euro e quelle pregiate d’importazione giapponese con motivi e stoffe raffinate.

Il principale vantaggio delle infradito è la suola realizzata in gomma. Questa le rende antiscivolo e sicure in caso di folgorazioni e scosse elettriche, a differenza dalla maggior parte delle altre calzature da casa. Se la suola delle pantofole non è in gomma corriamo il rischio di scivolare e perdere l’equilibrio, e se accidentalmente venissimo colpiti da un fulmine o una scarica di tensione non saremmo isolati e rischieremmo grosso. Per questi motivi è sempre meglio indossare delle calzature in casa ed evitare di camminare scalzi, soprattutto quando si maneggiano apparecchi elettrici e si apre il frigorifero.

Grazie alle calze di origine giapponese, discendenti dei tradizionali tabi ora potremo indossare le nostre infradito da spiaggia anche in casa d’inverno, senza correre il rischio di congelarsi i piedi.

