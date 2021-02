Molte persone, costrette a passare sempre più tempo all’interno della propria casa, stanno optando per l’adozione di un animale domestico. Se non ci accontentiamo dei soliti mici e cani, pappagallini e pesci rossi esistono numerose alternative. Se abbiamo soldi ed impegno da profondere nella cura di questi animali potremo stupire tutti con gli animali da compagnia più strani e inaspettati che possiamo adottare.

Animali esotici per tutti i gusti

Se decidiamo di adottare un animale esotico dobbiamo sapere che dovremo rivolgerci a rivenditori autorizzati. Se veniamo avvicinati da oscuri annunci e pagamenti in nero, è meglio lasciare perdere. Potremmo infatti avere problemi con la giustizia, adottare animali esotici senza permessi è illegale, oltre che pericoloso.

Possiamo comunque adottare svariate specie strane e curiose, dai mammiferi ai marsupiali, dai rettili ai felini.

Il petauro dello zucchero, anche conosciuto come scoiattolo volante è un marsupiale molto amato dai più piccoli. Questo animale di origine oceanica è famoso per le sue acrobazie e i suoi atterraggi che lo fanno sembrare, appunto, volante. Dato che è un animale esotico addomesticato occorre prendersene cura nella maniera giusta, con un’alimentazione specifica.

Altro animale insolito da tenere in casa è il furetto, che deriva da una forma addomesticata di puzzola. Indipendente e affettuoso è però anche molto vorace e va nutrito correttamente e in gran quantità.

Il riccio o porcospino, sempre più scelto come animale da compagnia, è una specie molto delicata. Occorre nutrirlo nella maniera giusta e dargli soprattutto carne e uova. Non può essere sottoposto a stress e ha bisogno dei suoi spazi e di un ambiente quieto.

Tra gli animali più insoliti abbiamo sicuramente il camaleonte. Questo rettile viene scelto soprattutto per la caratteristica che lo ha reso leggendario, la capacità di cambiare colore e mimetizzarsi. Occorre progettare il terrario seguendo regole di dimensione e illuminazione specifiche. Inoltre l’alimentazione è rigorosamente a base d’insetti.

I classici nelle varianti più particolari

Tra i gatti “di lusso” una razza che va per la maggiore per la sua bellezza e mitezza è lo Scottish Fold. Questo gatto è caratterizzato dalla faccia imbronciata e dalle orecchie all’ing. In questo articolo avevamo parlato dei quali sono le razze di gatto più costose e perché valgono tanto.

Se vogliamo restare sui mammiferi classici ci sono i conigli d’Angora; molto apprezzati per la morbidezza che li rende adatti a dei padroncini bambini, sono anche molto mite.

Gli animali da compagnia più strani e inaspettati che possiamo adottare

Abbiamo visto alcuni degli animali più insoliti che possiamo adottare. Dobbiamo sempre ricordarci che sono animali delicati non domestici in senso stretto. Dovremo quindi curarli in una maniera speciale e concedere loro molte attenzioni. Non si tratta di oggetti e richiedono un impegno costante e a lungo termine.

Di certo l’effetto stupore sugli ospiti è assicurato.