Un problema che ci colpisce soprattutto d’inverno sono i geloni. Questo problema di vasocostrizione è causato dal freddo e può essere molto doloroso. Le mani possono apparire di colore viola, bruciare e prudere. Se non viene curato può trasformarsi in un disturbo che dura nel tempo.

La buona notizia è che oltre ad esserci soluzioni efficaci, questo problema si può anche prevenire. Oggi vedremo in che modo prevenire efficacemente i geloni alle mani.

Cosa non dobbiamo fare

Abbiamo già visto in questo articolo come è possibile curare i geloni con metodi naturali. Se seguiremo questi consigli possiamo anche prevenire in maniera semplice ed efficace l’insorgere di geloni.

Innanzitutto la prima cosa da fare e proteggere le estremità dal freddo. Dobbiamo sempre indossare dei guanti pesanti che ci proteggano le dita. Per quanto riguarda i piedi dobbiamo indossare calze calde, magari di lana. Possiamo anche indossare calze a compressione graduata che ci aiutano a mantenere una buona circolazione sanguigna.

Poi dobbiamo evitare gli sbalzi di temperatura, mai avvicinare le mani a delle fonti di calore come caminetti o termosifoni. La cosa peggiore da fare è mettere le mani sotto l’acqua calda, magari proprio perché ci si sente infreddoliti. La vasodilatazione improvvisa causata dagli sbalzi può causare gravi problemi e non aiuta nella cura e prevenzione dei geloni.

La cosa più semplice da fare, ma anche la meno messa in pratica è mantenere la pelle delle mani sempre ben idratata e nutrita. Sempre, ma in inverno in particolare dovremmo ungere quotidianamente le nostre mani con una specifica crema idratante. Gli stress termici cui sottoponiamo le nostre mani possono essere molto dannosi, ma possiamo ovviare a questi problemi con una buona crema specifica.

In che modo prevenire efficacemente i geloni alle mani

Seguendo questi semplici consigli potremo prevenire i geloni alle mani e ai piedi ed eviteremo questo fastidioso problema. Se siamo particolarmente soggetti ai geloni consigliamo di consultare un dermatologo, che potrà indagare le cause profonde di ciò.