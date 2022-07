L’estate è anche moda capelli. E non solo per le lunghe o medie chiome lisce. Ma anche per quelle ricce. Non è sempre facile disciplinare i ricci, che a volte sembrano davvero indomabili. E sembra difficile anche acconciarli alla moda. Ma bastano pochi accorgimenti per realizzare un’acconciatura di tendenza per la stagione estiva. Soprattutto sfruttando accessori per capelli molto amati, come le bandane e i foulard.

Questi, infatti, soprattutto quando riportano fantasie colorate, possono diventare uno strumento incredibile per realizzare un’acconciatura fashion. In proposito, ecco 3 modi originali per indossare bandana e foulard con capelli ricci e lunghi. E che stanno bene anche con la frangia e un taglio scalato.

Foulard e bandane

Foulard e bandane sono gli accessori ideali per le acconciature per capelli ricci. Questo perché si tratta di stoffe e tessuti leggeri che, annodati, non creano danno ai capelli. Ben diverso è, infatti, l’uso degli elastici sottili, che normalmente tendono a strappare i capelli. E l’utilizzo si complica sui capelli ricci, già difficili di per sé da legare a causa del movimento molto mosso del capello. Scopriamo dunque come sia possibile indossare una bandana o un foulard su questo tipo di capelli ed essere alla moda.

Indossare bandana e foulard con capelli ricci lunghi, scalati e frangia

Quest’estate chi porta i capelli ricci anche con frangia potrà avvolgere il foulard a cordoncino e annodarlo sulla sommità della testa. In questo modo si realizzerà una sorta di morbido cerchietto, che accarezzerà i ricci senza rovinarli. Il cerchietto-foulard si potrà fissare con un nodo laterale, che scenderà al lato della testa. Con i ricci lunghi, ed eventualmente anche scalati, si potrà indossare la bandana a pirata ossia avvolta su tutta la testa. E fissata da un nodo in basso, sulla nuca. Lo stile sarà molto trendy.

Un’acconciatura per le più giovani

La terza acconciatura invece è molto frizzante e riservata in particolare alle più giovani. Si tratta della fascia con doppio chignon. I capelli andranno divisi in due chignon in alto sulla testa e legati con un elastico per capelli a fiocco morbido arricciato. A completamento dell’acconciatura si dovrà indossare un foulard legato a fascia sulla fronte. Con una di queste 3 acconciature, i nostri capelli ricci saranno davvero alla moda. E forniranno anche spunti interessanti e da copiare.

