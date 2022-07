Durante il periodo estivo in molti prediligono sorbetti, gelati e, in generale, dessert freddi. La sola idea di accendere il forno con questa afa, infatti, porta a desistere anche i più coraggiosi. Tuttavia, ci sono quelli che non possono rinunciare al dolce fatto in casa per la colazione. Il pasto più importante della giornata che necessita di essere svolto con molta cura preparando in casa un dolce come quello senza uova né forno ma con banane.

Oggi si andrà alla scoperta di un dolce facile da preparare con cioccolato, noci e banane. Perfetto per prepararsi alla giornata con la giusta energia, ideale anche per i bambini che apprezzeranno particolarmente le gocce di cioccolato. Si potrà anche utilizzare per consumare banane eccessivamente mature che, altrimenti, non si riuscirebbero a mangiare.

Ingredienti

300 g di farina;

10 g di lievito;

4 uova;

200 g di burro;

200 g di noci;

2 cucchiai di succo di limone;

150 g di zucchero;

200 g di gocce di cioccolato;

zucchero a velo, quanto basta.

Colazione con la ricetta della nonna per un dolce facile da preparare

Per preparare questo dolce bisognerà, innanzitutto, sbucciare le banane e schiacciarne la polpa. Sistemarle in una ciotola e versarci sopra del succo di limone. In seguito, prendere il burro a temperatura ambiente e aggiungerlo alle banane. Sbattere le uova in un’altra ciotola e unirle a banane e burro insieme alle noci, lo zucchero e le gocce di cioccolato. Mescolare il tutto e aggiungere anche la farina previamente setacciata con il lievito continuando a girare in modo grossolano.

Imburrare la teglia da forno, ottimo utilizzare uno stampo per plumcake, e mettere a scaldare il forno a 180 gradi. Versare all’interno dello stampo e mettere a cuocere in forno per circa un’ora. Dopo la prova dello stecchino, poi, si consiglia di lasciarlo riposare per una decina di minuti prima di tirarlo fuori dal forno. Da ultimo, poi, spolverare con lo zucchero a velo, tagliare a fette e servire in tavola. Si potrà, quindi, fare colazione con la ricetta della nonna ideale anche per i bambini.

Conservazione

Per conservare questo dolce si consiglia di utilizzare un contenitore in plastica chiuso ermeticamente. Per un paio di giorni si riuscirà a mantenere la sua dolcezza, ma sarebbe preferibile non superare questo lasso di tempo. Ottimo da consumare nel latte, nel the o anche semplicemente come dolce a fine pasto. Un dolce davvero versatile che piacerà davvero a tutti.

