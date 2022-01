La vita dello studente universitario soprattutto se fuorisede può essere costosa. Non tutti possiedono i requisiti per usufruire di borse di studio o alloggio gratis. Quindi lo studente universitario si ritrova a stringere la cinghia e a non concedersi troppi svaghi.

In realtà però ci sono diversi modi per ottenere agevolazioni davvero convenienti. A partire dagli ingressi ridotti per i musei o i teatri fino a sconti effettivi anche in libreria. Ma anche agevolazioni di tipo economico come un assegno di 355 euro con determinati requisiti.

Una delle cose più utili da fare appena si comincia la carriera universitaria è andare all’Informagiovani. Un’associazione territoriale che fornisce proprio informazioni e supporto ai giovani. In genere in ogni città c’è un centro che gratuitamente si può sottoscrivere una tessera con delle agevolazioni.

Incredibili opportunità per risparmiare anche fino al 50% per gli studenti iscritti a questi siti che offrono sconti convenienti

Ma oltre a questi vantaggi esistono alcuni siti a cui iscriversi davvero vantaggiosi. Infatti basterà inserire le proprie informazioni per iscriversi e l’università che si frequenta. In alcuni casi bisogna utilizzare l’email personale dell’università per iscriversi. In altri casi richiedono solo la conferma successiva per accertarsi che si è effettivamente iscritti.

Se non conosciamo il nostro indirizzo email non possiamo iscriverci. Questo perché le agevolazioni sono espressamente dedicate agli studenti universitari. Chiediamo a qualche collega o in segreteria se ancora non ce l’hanno assegnata. La mail studente in genere è composta dal nome.cognome@ e l’indirizzo dell’università. Ma potrebbe variare a seconda dell’istituto di appartenenza.

Apple, Flixbus ma anche moda

Il primo sito che proponiamo è Student Beans, il processo di iscrizione è semplicissimo. Si riceve una mail di conferma e poi si accede facendo il login. A disposizione codici sconto anche per prodotti Huawei, Bose, Timberland, Asos o Boohoo.

Poi abbiamo Unidays e UniversityBox, con lo stesso procedimento. Una volta accertata l’iscrizione effettiva si può accedere agli sconti. Potrebbe essere necessario inserire la data dell’ipotetica fine del percorso universitario. Dopo la fine dell’anno accademico potrebbero richiedere di riconfermare la validità dell’indirizzo. Anche su questi siti troviamo sconti tecnologia, come Lenovo o Samsung ma anche bellezza e salute. E ogni mese si aggiungono nuovi brand e offerte ancora più succose.

Quindi, incredibili opportunità per risparmiare anche fino al 50% per gli studenti iscritti a questi siti che offrono sconti convenienti. Sono tanti i siti che offrono sconti per gli studenti, anche senza registrarsi a nessuna piattaforma. Ad esempio Amazon offre l’abbonamento Prime Student, a soli 18 euro all’anno. Possiamo usufruire del periodo di prova gratuito e poi cancellarlo oppure sottoscriverlo fino alla laurea.

