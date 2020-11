Ormai manca pochissimo al Black Friday. Tante persone stanno quindi approfittando del periodo di prova di Amazon Prime. Sono 30 i giorni gratuiti che Amazon regala per testare il servizio. Ma alla scadenza, cosa succede?

Abbonamento a Prime

Amazon per attirare nuovi clienti regala una prova dell’abbonamento Prime per 30 giorni. Tra i servizi inclusi c’è la visione di tutti i contenuti di Prime Video. E la spedizione gratuita di tutti gli ordini. Con la possibilità di ricevere in pochissimo tempo i prodotti se spediti da Amazon stesso.

Un servizio conveniente se si è abituati a fare molto shopping online. Dai dati emersi, da marzo ad oggi gli ordini online sono aumentati esponenzialmente. Il tutto per via della pandemia.

Ma se dopo il periodo di prova si vuole interrompere l’abbonamento? Ecco come fare.

Come cancellare l’abbonamento Amazon Prime dopo i 30 giorni gratuiti

Se non si disattiva il servizio, Amazon Prime verrà rinnovato automaticamente per un anno. Il tutto al costo di 36 euro o 3,99 euro al mese. Bisogna visitare la pagina relativa alla Gestione impostazioni di Amazon Prime. Fare l’accesso con il proprio profilo. A questo punto, sulla barra in alto ci saranno le informazioni relative all’abbonamento. Piano, data rinnovo e la sezione “Gestisci Iscrizione”.

Basta cliccare su “Gestisci Iscrizione”. Si aprirà una sottoscheda con due messaggi. Il primo avrà una casellina da spuntare per ricevere una mail 3 giorni prima della scadenza del rinnovo.

E l’altro messaggio riporterà la dicitura “Termina l’iscrizione”. Cliccando sul pulsante “Termina l’iscrizione” si disattiverà il rinnovo automatico. Ma sarà possibile usufruire dei giorni rimasti. Infatti soltanto alla data di scadenza prevista Amazon Prime si disattiverà.

Ed ecco come cancellare l’abbonamento Amazon Prime dopo i 30 giorni gratuiti. Inoltre se non si è mai usufruito dei vantaggi di Amazon Prime è anche possibile richiedere un rimborso completo. Sempre se si ha diritto a questo rimborso. Nel caso dei 30 giorni gratuiti non è possibile.