Il lavoro domestico, talvolta sottovalutato proprio dai componenti del nucleo familiare, è invece di fondamentale importanza per il benessere dell’intera famiglia. Infatti l’ordinamento giuridico riconosce un’importante tutela a coloro che in maniera abituale, esclusiva e gratuita si dedicano alla cura della casa e del nucleo familiare. Ciò in quanto le persone che svolgono il lavoro domestico ogni giorno si sottopongono a situazioni rischiose, tipiche dell’ambiente domestico. Le cause, il più delle volte, sono riconducibili all’uso di elettrodomestici, prodotti chimici o detergenti per pulire.

Le conseguenze degli infortuni domestici possono essere di diversa entità, spesso talmente gravi da determinare l’invalidità della vittima. Addirittura, secondo i dati, in molti casi possono comportare anche la morte dell’infortunato. Per questo è molto importante stipulare la polizza casalinghe. Così facendo, casalinghe e studenti avranno gratuitamente l’accesso ad una rendita mensile in questi casi.

Chi sono gli obbligati

In particolare, sono obbligati alla stipula dell’assicurazione, in ambito di infortuni domestici coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti. Le condizioni sono lo svolgimento del lavoro domestico, in maniera abituale, esclusiva e gratuita per la propria famiglia senza alcun vincolo di subordinazione. Per ambiente domestico deve considerarsi l’abitazione e le relative pertinenze dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Inoltre, devono assicurarsi anche gli studenti che si occupano della cura dell’ambiente domestico in cui vivono.

Per avere la copertura assicurativa tutto l’anno è necessario versare il premio assicurativo entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora il pagamento venga effettuato dopo tale data, l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Il pagamento annuale è di euro 24,00 e per effettuarlo è necessario utilizzare l’avviso di pagamento PagoPa, elaborato dai sistemi dell’INAIL. Mentre chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a euro 4.648,11 o fa parte di un nucleo familiare il cui reddito non supera i 9.296,22 annui è esonerato dal versamento. In questo caso basterà presentare un’autocertificazione utilizzando i servizi telematici dell’Istituto.

Coloro che sono già iscritti, ricevono dall’INAIL entro la fine dell’anno un avviso di pagamento PagoPA prestampato indicante i dati personali e l’importo da versare. Pertanto il pagamento tramite pagoPA potrà effettuarsi sul sito dell’INAIL, di Poste Italiane spa, delle banche oppure in presso gli uffici di banche, poste, ricevitorie. Per non perdere una rendita fino a 1.454 euro, in caso di infortunio domestico è necessario affrettarsi.

