La forma delle sopracciglia può completamente cambiare l’aspetto di un volto. Sia che si preferiscano folte che sottili c’è sempre qualche peletto superfluo da eliminare. Peletti che rovinano la nostra tanto desiderata forma che abbiamo passato anni a creare. Le sopracciglia infatti sono spesso croce e delizia di tante donne che ci tengono ad un aspetto curato.

Le sopracciglia incorniciano il viso e aiutano il trucco a rendere lo sguardo più magnetico e profondo. In questi anni abbiamo visto come le tendenze abbiano portato ad uno stile più folto e spettinato. Ma sempre comunque curato e realizzato ala perfezione, non disordinato. Per questo motivo non possiamo rinunciare all’aiuto preziosissimo delle pinzette.

Almeno una volta nella vita soprattutto da adolescenti ci siamo messe lì a tirare via i peletti. Forse anche esagerando un po’ e ritrovandoci con sopracciglia sottilissime che ora odiamo. Con il tempo abbiamo fatto ricorso al microblading, al tatuaggio o le abbiamo fatte ricrescere con tanta fatica.

Ecco come usare la pinzetta per sopracciglia senza fare danni ed averle perfette come appena uscite dall’estetista

Forse però anche se le utilizziamo da tanto tempo non sappiamo qual è il metodo migliore per usarle. Chissà se in tutti questi anni l’abbiamo fatto nel modo giusto ed estirpato dalla radice tutti i peletti. Oggi vedremo quale dovrebbe essere la tecnica migliore per ottenere un risultato quasi professionale.

Prima di usarla disegniamo la forma

La tentazione di eliminare i peletti indisciplinati che spuntano qua e là è tanta. Eliminiamo quelli nella zona “T” proprio tra le due sopracciglia in corrispondenza del naso. Poi passiamo a rifinire ogni sopracciglio e capita sempre di tirarne via più del dovuto. Ritrovandoci poi con qualche buchetto da riempire con il trucco e che ci mette una vita a rinfoltirsi. Per ovviare a questo problema prima di metterci mano usiamo una matita per sopracciglia per definire la forma che vogliamo. Così non rischieremo di fare danni.

Pinzetta punta obliqua o dritta?

La più utilizzata è sicuramente quella a punta obliqua ma sono entrambe efficaci. L’importante è che la pinzetta sia di buona fattura e con la punta non smussata. Meglio sostituirla se le estremità non combaciano bene e si sono rovinate. Altrimenti ci faremo solo male tentando di prendere e tirare via i peli.

Ora non ci resta che pettinare le sopracciglia con un pettinino apposito o uno scovolino vecchio del mascara. Controlliamo quali peli superflui tirare via e avviciniamoci il più possibile alla radice. In questo modo il pelo verrà via integro e non si spezzerà. Incliniamo leggermente la mano in modo da seguire il naturale verso di crescita del peletto. Una volta terminato applichiamo una crema lenitiva soprattutto se abbiamo la pelle delicata.

Quindi, ecco come usare la pinzetta per sopracciglia ed avere un risultato quasi professionale. Non dimentichiamo di disinfettarle prima dell’uso soprattutto se le utilizzano anche altri in casa.

