Le pere sono un frutto dolcissimo in grado di rendere speciali moltissime pietanze. Pensiamo ad esempio a questo frutto con i formaggi, oppure al connubio tra pere e cioccolato.

Tra i dolci più classici che possiamo preparare con questo frutto c’è la torta alle pere. Questo dolce casalingo è molto semplice da realizzare.

Perfetto per finire un pasto in famiglia o da consumare a colazione per iniziare bene la giornata, si può preparare in diversi modi.

Infatti, possiamo fare questa torta in una versione più leggera per gustarla senza rimpianti, oppure arricchirla con ingredienti golosi.

Oggi invece vogliamo proporre una ricetta molto veloce, che prevede pochi ingredienti per la sua preparazione. Inoltre, non utilizzeremo né burro né latte, ma il risultato sarà comunque un dolce morbido, delicato e pronto a conquistare tutti.

Ingredienti

200 g di farina 00;

200 g di mascarpone;

80 g di zucchero;

3 pere;

60 g di amaretti;

2 uova;

1 bustina di lievito vanigliato.

Come preparare una torta alle pere morbida e profumata senza burro né latte con questa facile ricetta in soli 20 minuti

Prima di iniziare a preparare questa torta, togliamo il mascarpone dal frigorifero così che, quando dovremo lavorarlo, non sarà troppo freddo. Dunque, uniamo il mascarpone allo zucchero. Lavoriamo gli ingredienti con le fruste elettriche e, quando avremo ottenuto una crema liscia e morbida, aggiungiamo le uova.

Una volta ottenuto un composto privo di grumi, aggiungiamo poco alla volta la farina e il lievito vanigliato setacciati. Soltanto quando la crema sarà uniforme, rompiamo gli amaretti con le mani ed incorporiamoli al composto usando una spatola.

Laviamo e sbucciamo le pere. Tagliamole a cubetti ed aggiungiamole alla crema. Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e foderiamo con la carta da forno una teglia con cerniera. Ungiamola e versiamo il composto al suo interno.

Quando il forno avrà raggiunto la temperatura impostata, inforniamo la torta e lasciamola cuocere per circa mezz’ora.

Abbiamo visto come preparare una torta alle pere morbida, in modo facile e veloce usando pochissimi ingredienti.

Consigli

Prima di sfornarlo, controlliamo la cottura del dolce usando uno stuzzicadenti. Se uscirà asciutto dal dolce significa che la torta è pronta, in caso contrario dovrà cuocere ancora un po’.

Per rendere ancora più deliziosa questa torta, possiamo decidere di servirla con una crema di accompagnamento molto veloce da realizzare.

Ci serviranno solo 3 ingredienti e pochi minuti. Montiamo 200 millilitri di panna vegetale bella fredda con le fruste. Dopo un paio di minuti, uniamo 40 grammi di zucchero a velo poco alla volta.

Infine, quando la panna sarà montata, uniamo il mascarpone un cucchiaio alla volta incorporandolo delicatamente. Quando la crema risulterà omogenea e vellutata, potremo servirla per accompagnare la torta.

