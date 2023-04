Incredibile quanto possono rendere 10.000 euro investiti oggi per i prossimi 36 mesi

Spesso tendiamo a trascurare le piccole cifre accantonate sul conto corrente perché pensiamo che non possano rendere molto. In realtà rimarremo stupiti sapendo quanto potrebbero rendere in 36 mesi anche solo 10.000 euro investiti in modo corretto. Probabilmente dopo averlo scoperto in questo articolo, correrete immediatamente in banca per investire i vostri soldi. Infatti è incredibile quanto possono rendere i nostri soldi.

L’investimento di un piccolo capitale nel tempo può generare grandi profitti

Sei alla ricerca di un investimento ma pensi che il tuo piccolo capitale non valga la pena? Spesso le persone tendono a trascurare il proprio denaro quando non hanno grandi somme da investire. Il pensiero comune è che pochi soldi possano generare solo pochi interessi, quindi li abbandonano sul conto corrente. Lasciare i soldi sul conto corrente è un grave errore che costa caro. Il conto corrente non solo non remunera il capitale depositato ma ha anche dei costi non indifferenti.

Invece un piccolo investimento può generare profitti significativi se gestito correttamente. Non bisogna mai sottovalutare il potere del denaro, anche se non è una grossa somma. Anche un piccolo capitale può crescere nel tempo grazie alla magia dell’interesse composto, specialmente nel contesto attuale. Infatti oggi i tassi di interesse sono sui valori massimi degli ultimi 10 anni.

Conoscere le varie opzioni di investimento offre grandi opportunità di guadagno

Anche un modesto investimento può generare grandi guadagni nel tempo. Grazie ai rendimenti attuali, è più facile ottenere buoni ritorni rispetto a qualche anno fa. Con rendimenti che raggiungono il 5% sul mercato monetario, è possibile avere guadagni interessanti. Tuttavia, molti non sanno come investire il proprio denaro e quindi non conoscono le opportunità offerte dai vari strumenti di risparmio.

Spesso ci si limita a scegliere il conto corrente o i Buoni postali, ma il conto corrente è uno strumento di pagamento non di investimento. Invece, molte banche offrono conti specifici per far fruttare il denaro, con caratteristiche diverse dai classici conti correnti. È incredibile quanto possono rendere dei risparmi investiti in questo modo

L’alternativa dei Buoni postali potrebbe essere una soluzione migliore. Questi strumenti sono garantiti dallo Stato, ma potrebbero non essere il migliore investimento in termini di rendimento. Ci potrebbero essere strumenti che offrono la stessa sicurezza ma con interessi maggiori. Ecco perché è importante conoscere e valutare le diverse opzioni di investimento.

Incredibile quanto possono rendere 10.000 euro investiti in banca

Immaginiamo di avere un investitore con 10.000 euro sul conto corrente. Abbiamo letto che lasciare i soldi depositati sul conto non solo non rende, ma ha un costo. Ma il conto di deposito, uno strumento offerto dalle banche per valorizzare i risparmi, è molto diverso dal conto corrente. Alcuni conti di deposito offrono tassi di interesse

fino al 5%. L’investimento di 10.000 euro nel conto di deposito con il maggior rendimento oggi disponibile sul mercato può fruttare circa 930 euro netti in tre anni.

Un’altra opzione è l’investimento in BTP con durata residua di 3 anni, come il Buono poliennale con rimborso a marzo del 2026 (ISIN: IT0004644735). Considerando il prezzo di acquisto attuale di 103,6 centesimi e la cedola lorda annua del 4,5%, il guadagno sarà di circa 800 euro netti se portato a scadenza.

Infine, scopriamo quanto può rendere il Buono 3 anni Plus, con una durata di 36 mesi. Questo strumento può offrire un guadagno netto di circa 400 euro per un investimento di 10.000 euro, secondo il calcolo del portale delle Poste.