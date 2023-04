Il Ftse Mib non brilla, ma tiene la porta aperta per futuri rialzi-proiezionidiborsa.it

La settimana corta pre-Pasqua si è chiusa con indicazioni contrastanti in arrivo dal time frame di breve termine (giornaliero) e di medio termine (settimanale). Sicuramente settimana prossima potrebbe chiarire quale scenario è quello più probabile per quelle successive. Prima di entrare nel dettaglio, però, possiamo anticipare che nel corso della settimana appena conclusasi il Ftse Mib ha creato i presupposti per un nuovo test di area 28.000. La rottura di questo livello potrebbe finalmente far scattare un rialzo molto importante e riportare il Ftse Mib su livelli che non vede da decenni.

Il Ftse Mib ha creato i presupposti per un nuovo test di area 28.000: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 6 aprile con una seduta che ha visto un rialzo dell’1,31% a quota 26.723. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dello 0,25%

Time frame giornaliero

Gli ostacoli di cui parlavamo una settimana fa sono stati, seppure non brillantemente, superati dalle quotazioni del Ftse Mib. Come si vede dal grafico, infatti, la forte resistenza in area 26.650 ha ceduto solo nel corso dell’ultima seduta quando, con un rialzo che non si vedeva da fine marzo, hanno recuperato quanto perso nelle settimane precedenti e sono andate anche oltre.

La tenuta di questo livello potrebbe favorire una continuazione del rialzo fino in area 27.825 dove, però, i ribassisti potrebbero prendere il sopravvento. Potremmo, quindi, assistere a un nuovo tentativo di superare quota 28.000.

In caso contrario potrebbe scattare quanto meno un ritracciamento.

Time frame settimanale

A livello settimanale la situazione non è chiarissima. Come si vede dal grafico, infatti, gli indicatori forniscono indicazioni contrastanti essendo qualcuno al rialzo e qualcun altro al ribasso.

Tuttavia, per il medio/lungo periodo non si vedono grossi problemi all’orizzonte. Almeno fino a quando resisterà il supporto in area 24.620. Tuttavia, per un’accelerazione al rialzo sarebbe di fondamentale importanza la rottura dei massimi annuali in area 27.350. In questo scenario le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 32.200.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso il Ftse Mib Future potrebbe scendere fino in area 21.600.