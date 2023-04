Il forno a vapore scelto da Benedetta Rossi per risparmiare energia, ma anche i migliori per il 2023 secondo i siti specializzati

Blogger, scrittrice e conduttrice televisiva, intrattiene da anni gli appassionati di cucina e li aiuta con i suoi consigli sempre mirati e utili. Benedetta Rossi ha installato un nuovo forno e ci consiglia come utilizzarlo per risparmiare sulla bolletta della luce.

È stato un post su Instagram a documentare la scelta fatta da Benedetta Rossi per migliorare le prestazioni della sua cucina. Un forno Combisteam Electrolux che l’aiuta a cucinare e ad avvicinare i suoi piatti a quelli degli chef stellati soprattutto quando si tratta di vapore. La cucina a vapore è leggera e salutare, i forni che permettono di cucinare a vapore sono l’evoluzione di quelli ventilati. La cottura è uniforme e graduale, l’acqua è riscaldata da una caldaia interna e il vapore viene nebulizzato grazie a una ventola. Le temperature medio basse sono molto efficaci e questo è il segreto per ottenere piatti cotti alla perfezione.

Moderni e affidabili

Il forno scelto da Benedetta Rossi è ultramoderno. Naturalmente non è il solo. Siti specializzati come Guidaacquisti o Ilsole24ore confermano che i forni a vapore ci permettono di ottenere migliori risultati e di risparmiare. Nella loro classifica dei migliori forni a vapore per il 2023 troviamo diversi modelli. Ecco quali sono riusciti a salire sul podio. Al terzo posto il Samsung LCD che costa 1.249 euro. Versatile e tecnologico, abbina cottura tradizionale a quella a vapore con prestazioni al top. Al secondo posto troviamo il forno della Bosch con la modalità ECO. Il migliore sul versante risparmio, lo troviamo in commercio la prezzo di 1.395 euro, massimo risparmio energetico e vaschetta dell’acqua facilmente asportabile.

Il primo posto è occupato dal forno Whirpool che è il migliore per il rapporto qualità prezzo. Possiamo averlo per 414 euro con sistema di pulizia a idrolisi, design elegante e pannello touchscreen con display grande e luminoso. Il forno a vapore Whirpool ha numerose funzioni avanzate che assecondano le volontà dei cuochi più esperti anche con la modalità ECO.

Il forno a vapore scelto da Benedetta Rossi e i consigli per utilizzarlo al meglio

I trucchi che Benedetta Rossi ci spiega per risparmiare energia elettrica quando utilizziamo il forno valgono per tutti i modelli. La blogger ci invita a tenere chiuso lo sportello più a lungo possibile per non abbassare la temperatura. Evitiamo di aprire e chiudere in continuazione. Utilizziamo in maniera corretta i ripiani. Ripiani alti per cotture rapide, quelli medi per temperature moderate, quelli inferiori per basse temperature.

Cuociamo più piatti contemporaneamente, pollo nel ripiano centrale, verdure e pasta in quello inferiore. Il forno può essere spento 5 minuti prima che i piatti siano cotti, la cottura verrà portata a termine dal calore interno. Molti forni moderni hanno questa caratteristica insita nel modello base. Cuociamo il cibo dopo averlo spezzettato, effettuiamo una pre-cottura se possibile, scongeliamo il cibo prima di metterlo nel forno. Se vogliamo risparmiare a prescindere dal tipo di forno, usiamo le pirofile in vetro. Si riscaldano subito e il cibo cuoce velocemente riducendo i consumi. Parola di Benedetta Rossi.