C’è una regione italiana, senza nulla togliere a tutte le altre, che sa nascondere le sue meraviglie come in un gioco di prestigio. Un’intera regione che sa confondere i turisti con tutte le sue bellezze dando l’impressione che il bello non finisca mai. È la Puglia, anzi come dicono qui la Puglia e il Salento per mantenere acceso il derby campanilistico di questa meravigliosa zona della nostra penisola. In un paesaggio irresistibile ecco la meta di mare italiana sconosciuta dell’estate 2021 proprio nel Salento.

In un paesaggio irresistibile ecco la meta di mare italiana sconosciuta dell’estate 2021

Martano è la nostra meta e qui davvero troviamo tante di quelle curiosità da far valere un viaggio fin qui in fondo. Questa zona abbinata al circondario viene anche chiamata Grecia Salentina, per la straordinaria eccellenza di sentire parlare una sorta di greco locale: il Griko. Se ne è occupata anche l’Unione Europea venuta a tutelare quest’area così particolare e caratteristica della regione. A Martano si fondono meravigliosamente arte, storia, passato e meraviglie di questa zona superba.

Tutto il Salento che meriti

Se siamo alla ricerca di un Salento genuino, vero e schietto questa è la vacanza che fa per noi. Incerta la sua origine visto che ancora oggi gli storici si dividono tra quella greca e quella romana. Di sicuro ci sono testimonianze di ogni epoca, a partire dalle numerose chiese e ruderi di castelli delle varie dominazioni. Attenzione che qui siamo nell’entroterra salentino, ma per arrivare allo splendido mare famoso in tutta Europa bastano pochi chilometri. Otranto è a circa 20, mentre Torre Sant’Andrea è la prima spiaggia incantevole sul mare e dista da qui poco più di 10 chilometri.

Più volte bandiera blu

Ecco che dopo aver visitato l’entroterra non riusciremo a negarci un tuffo nel meraviglioso mare di Torre Sant’Andrea, più volte premiata con la bandiera blu. Rimarremo stupefatti nel vedere i Faraglioni di Sant’Andrea, delle rocce bianche sul mare di una bellezza mozzafiato. Tra rocce e calette troveremo anche piccole spiagge sabbiose agibili quando c’è la bassa marea.

Approfondimento

Gli esperti definiscono il suo mare più bello di quello dei Caraibi ma non è questa l’unica meravigliosa caratteristica di questa meta italiana quasi sconosciuta