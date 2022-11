3 segni zodiacali sfigati ma ignorano che saranno ricchi sfondati verso metà novembre

C’è qualche segno che nasce sfortunato e che non si aspetterebbe mai di essere coccolato dalla dea bendata. Eppure, sembra proprio che tutto possa accadere in questo cielo di metà novembre, con un passaggio magico della Luna. La fortuna accenderà 4 segni zodiacali per un momento completamente inatteso.

Il cielo zodiacale di novembre un po’ sottosopra

Il mese di novembre sembra che non si presenti proprio come tra i migliori riguardo alla fortuna. Infatti nel cielo alcuni pianeti invece di proseguire il proprio cammino, se ne tornano indietro. Questo cambio di direzione apparente, fa diventare il movimento del pianeta “retrogrado”.

Tra i pianeti che danzano al contrario, troviamo Marte, Urano e Giove. Marte è il pianeta della guerra e, quando passa in un segno, lo elettrizza di energie nuove e potenti. Spinge talmente all’azione, che starsene con le mani in mano diventa pericoloso. Meglio agire e incanalare questa forza combattiva. Saranno i Gemelli a ricevere la sua visita e anche le sue possibilità.

Dopo Marte troviamo Urano con la sua carica rivoluzionaria, che influenza il segno del Toro. Urano spinge verso i cambiamenti e regala la possibilità di farli. Per ultimo arriva Giove che naviga nelle acque dei Pesci. Benefici e generosità si prevedono fino al 23 novembre.

3 segni zodiacali sfigati ma non senza un colpo di fortuna

Un altro evento particolare si è avuto con l’eclissi di Luna piena, detta del Castoro, l’8 novembre. Da quel momento in poi la Luna diventa calante. Non tutte le attività sono permesse con questa influenza lunare, che passa dal Toro, ai Gemelli e poi il 12 novembre entra in Cancro.

Il segno dei Gemelli è in genere un segno ambivalente. Passa dalla fortuna alla sfortuna facilmente. Ma questa volta, con la presenza della Luna e di Marte, riceve due energie che si fonderanno. La spinta di Marte e allo stesso tempo la riflessione della Luna, convoglieranno in un regalo fortunato, da saper cercare.

Un passaggio magico

La Luna calante non sempre porta fortuna ai 3 segni zodiacali sfigati ma, il passaggio nel fine settimana dai Gemelli al Cancro, sarà magico. È qui che scatta la scintilla. I Gemelli sanno cogliere la parte invisibile che non appare, il Cancro entra in gioco con la sua intuizione formidabile. La giornata del 12 perciò è da cogliere al volo per tentare un colpo di fortuna.

Un segno non proprio fortunato

Coinvolto nel gioco entra anche il Toro, che notoriamente non è baciato dalla fortuna. Sarà forse per il fatto che non ama rischiare, preferisce le cose o gli affari sicuri. Si muove razionalmente piuttosto che per intuizione. Tuttavia la presenza di Urano in questo periodo gli darà la forza per sapersi sorpassare. Complice anche la Luna nel segno del Cancro, che gli regalerà ciò che gli manca per il famoso colpo del secolo.