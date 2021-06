Ecco le maggiori tendenze nella moda uomo di questa estate 2021 che ci dicono che cosa non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba

Definitivamente alle porte questa estate 2021 che ha faticato a farsi sentire fino a qualche settimana fa. Ora però non ci scoraggiamo ed entriamo a gamba tesa e a testa alta in questa seconda estate post-pandemica che ci accoglie in tutta la sua bellezza.

E per venirle incontro con gioia e godere appieno delle esperienze estive, dobbiamo capire come metterci sulla giusta lunghezza d’onda dei trend di quest’anno. Vediamo insieme le maggiori tendenze nella moda uomo di questa estate 2021, che ci dicono che cosa non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba.

Viva i colori, quest’estate si osa!

Un primo elemento, comune sia alla moda uomo che a quella da donna, è la presenza di colori vivi, molto accesi e decisamente esagerati. Basta sobrietà, quest’estate si vuole e si deve osare. Colori forti, colori pastello, come il giallo intenso, il rosso cardinale, il lime e l’arancione. Anche l’azzurro mare oppure il rosa, il lillà o il blu elettrico. E per chi decide di rimanere nella sobrietà elegante, il greige può essere la scelta giusta. Pezzo forte di Armani, il greige è nato dalla fusione tra grigio e beige.

Comodità prima di tutto

La comodità è la parola chiave per quest’estate. Comodità e casual. Pantaloni corti in tinta pastello, camice morbide, magari di lino, giacche sbottonate. Ma è anche l’estate del tessuto tecnico, del revival dei tasconi, all’insegna della funzionalità.

Floreale e patchwork

Iniziata già dall’anno scorso, la moda del floreale sta avendo quest’anno un vero e proprio boom. Case come Burberry, Paul Smith e Dior stanno puntando molto su questo stile, con abiti molto larghi, come shorts e camicie e giacche lunghe e leggere. Anche il patchwork torna di moda, con abiti compositi, pezzati, sulla scia del riciclaggio e rivisitazione di vecchi abiti. Lo stile si fa sfacciatamente vintage.