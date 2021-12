Se amiamo le piante d’appartamento ma non abbiamo il pollice verde, ci sono delle varietà che non richiedono cure particolari. Con queste piante da interno, abbinate in una fioriera, possiamo realizzare delle splendide composizioni. Un giardino d’inverno saprà donare serenità e colore alle nostre case anche se siamo negati per il giardinaggio. Occorre però conoscere quali piante potremmo abbinare in una composizione. Ad esempio è importante sapere se possano condividere lo stesso tipo di substrato. Anche l’accostamento cromatico non va trascurato, le gradazioni del rosa si abbinano al fogliame violaceo, mentre un fiore bianco si intona con delle foglie lanceolate verdi. La forma che vogliamo dare alla composizione è un altro criterio che possiamo seguire nel selezionare le piante da unire.

Ecco le piante da appartamento per realizzare una elegante composizione che potremmo anche regalare

Per una composizione da porre in un vaso pensile possiamo abbinare la cosiddetta Pianta Ragno o Nastrino giallo, nome tecnico Falangio, con la Clusia Rosea. In particolare potremmo posizionare al centro la Clusia Rosea e ai lati dei ciuffi di Falangio che cadranno a cascata. Sono entrambe piante celebri per purificare l’aria e possono condividere lo stesso terriccio composto da sabbia, terriccio universale e torba. Occorre fare attenzione ai parassiti perché le due piante condividono anche lo stesso tipo di ospiti molesti ovvero la cocciniglia. In questo articolo suggeriamo come sconfiggerla.

Erica e Gynura

Altra accoppiata ben riuscita è quella che unisce delle piantine di Erica dalle sfumature rosacee alla Gynura aurantiaca, un’astracea con foglie viola vellutate. Entrambe queste piante richiedono un substrato formato da fogliame secca, terriccio per acidofile e sabbia. Sono varietà che stanno bene all’umidità e richiedono la luce non diretta del sole. La Gynura se non riceve abbastanza luce potrebbe avere foglie poco colorate. Ricordiamoci che alla Gynura vanno tagliati i fiori, dei batuffoli arancioni carini ma maleodoranti.

Spatifillo ed Erica gracilis

Un abbinamento perfetto per chi ama il bianco. Ci permettiamo di suggerire questa coppia anche per una composizione natalizia.

L’Erica Gracilis con fiori bianchi ben si intona con lo Spatifillo anch’esso con candide infiorescenze. Sono entrambe piante acidofile e possono condividere il medesimo terriccio. Lo Spatifillo, nota per la funzione antismog e purificatrice dell’aria, è una pianta slanciata con foglie lucide. Le piantine di erica possono essere disposte in una fioriera attorno allo Spatifillo. Per Natale, per dare un tocco in più, consigliamo di puntare nel terreno dei fiori di cotone recisi. Se lasceremo a questi ultimi il gambo lungo creeremo una scala di altezze, dando dinamicità alla composizione.

