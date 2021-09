Un periodo particolarmente stressante, una relazione difficile, una prova da superare, mettono a dura prova la nostra salute mentale. Proviamo a fare mente locale e noteremo che a periodi stressanti sono legate patologie comuni come gastrite, colite e tutti i problemi che coinvolgono l’apparato digerente.

Somatizzare lo stress è un processo naturale che il nostro corpo attua in base allo stato in cui si trova la nostra mente. Ma la scienza parla chiaro, ci sono due organi collegati tra loro che hanno uno strettissimo legame.

Incredibile ma vero, il corpo umano ha due cervelli e lo dice la scienza

Incredibile ma vero, nel nostro organismo esiste infatti un secondo cervello ed è situato nell’apparato addominale. Ci riferiamo allo stomaco che, a livello di composizione, contiene nei suoi tessuti dei neurotrasmettitori, esattamente come il tessuto cerebrale.

Non a caso, la serotonina, la molecola del benessere che ci fa provare piacere, agisce certamente nel nostro cervello, ma viene prodotta per il 95% proprio nello stomaco! Ad esempio, quando mangiamo qualcosa di buono, l’intestino attiva i suoi recettori e aumenta la presenza di serotonina, che sarà elaborata a livello cerebrale.

Al contrario, quando vi è un’infiammazione a livello intestinale produciamo un eccesso di serotonina, il cervello è in grado di demolirla tramite un enzima, facendoci provare un senso di tristezza.

Ma non è finita qui, scopriamo cosa altro sa fare il nostro secondo cervello

Secondo studi scientifici, lo stomaco, sarebbe dotato persino di memoria. Questo significa che lo stress subito non verrebbe eliminato, ma si fisserebbe, si sedimenterebbe e potrebbe avere effetti anche a distanza di anni. Un esempio sono i bambini che in età infantile soffrono di coliche e che, da adulti, si sarebbe riscontrato avere una propensione per sviluppare patologie come la sindrome del colon irritabile.

Le emozioni, dunque, interagirebbero e influenzerebbero la salute del nostro apparato digerente e in particolare dello stomaco. Quando siamo particolarmente tesi, tendiamo ad ingerire molta più aria del normale e non riuscendo ad espellerla da naso e bocca, provochiamo un gonfiore addominale.

Pertanto, imparare ad ascoltare il proprio corpo è necessario per evitare di somatizzare lo stress e avere effetti e conseguenze a lungo termine. Anche l’alimentazione in questo gioca chiaramente un ruolo fondamentale.

Chi lo avrebbe mai immaginato? Dunque è incredibile ma vero, il corpo umano ha due cervelli e lo dice la scienza!