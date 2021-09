L’autunno è ormai arrivato. Le giornate diventano sempre più corte, le temperature si abbassano gradualmente e i fiori estivi sfioriscono. La natura cambia volto e i colori brillanti e vivaci dei mesi caldi lasciano il posto a quelli scuri e meno intensi.

Ma in realtà ci sono delle piante capaci di colorare il nostro giardino anche durante i mesi freddi. Infatti, pochi conoscono questa pianta perfetta per il porticato dai frutti spettacolari che resistono per mesi. Non dimentichiamo anche questa straordinaria pianta dal pennacchio floreale.

Ecco la pianta sempreverde dalla graziosa fioritura che abbellirà il giardino anche in inverno

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un arbusto sempreverde molto decorativo, che può essere coltivato in vaso o in giardino. Ci riferiamo alla pianta di hebe che si presenta come un grazioso cespuglio tondeggiante. È formata da foglie di colore verde che presentano delle parti bianche o gialle. I fiori sono molto graziosi dal colore rosa, viola e bianco, raggruppati come se fossero una pannocchia.

L’hebe fiorisce in estate ma alcune specie regalano fiori meravigliosi anche durante i mesi invernali.

Come di coltiva questo cespuglio ornamentale

L’hebe è una pianta che predilige i posti soleggiati e la luce. Ma facciamo attenzione perché alcune specie temono molto il freddo e i venti. Infatti se coltivate in vaso si consiglia, durante l’inverno di spostarle in un luogo riparato. L’hebe si adatta a qualunque tipo di terreno ma predilige quelli soffici, ben drenati e ricchi di sostanze organiche.

La pianta dovrà essere innaffiata costantemente durante i mesi molto caldi, mentre in inverno l’irrigazione si ridurrà notevolmente. Ma facciamo attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero causare danni alla radici. Per tutta la stagione vegetativa è consigliato aggiungere del fertilizzante all’acqua di irrigazione. L’hebe dovrà essere potata dopo la fioritura, per eliminare i rami e i fiori secchi.

Le malattie più comuni

Abbiamo descritto l’hebe come una arbusto molto resistente e bello da ammirare. Infatti, ecco la pianta sempreverde dalla graziosa fioritura che abbellirà il giardino anche in inverno.

Questo curioso cespuglio raramente viene attaccato da afidi e parassiti. Invece è molto vulnerabile alle malattie fungine che potrebbero provocare molti danni. Infatti l’hebe teme i ristagni di acqua.

Inoltre, non annaffiamo la pianta durante le ore più calde perché l’acqua potrebbe bruciare le foglie. Per proteggere le radici dal freddo, invece, prevediamo una pacciamatura con foglie secche.