Il tonno in scatola è forse tra i prodotti più acquistati da tutti. Pratico e veloce, si apre la scatoletta e possiamo utilizzarlo per i nostri piatti. Ripassarlo in padella per un ottimo spaghetto veloce. Oppure mangiarlo così com’è aggiungendolo alla nostra insalata. Anche per questo negli anni è stata migliorata l’apertura. La linguetta è sicuramente molto pratica, così non abbiamo bisogno dell’apriscatole. Anche se bisogna sempre fare attenzione alle dita. Per evitare di tagliarci con l’alluminio. Però in realtà abbiamo sempre sbagliato ad usarla. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo il vero modo per aprire le scatolette di tonno. E non tutti lo conoscono!

Incredibile ma vero, abbiamo sempre sbagliato ad aprire le scatolette di tonno senza saperlo

Sembrerebbe molto semplice e diretto. Solleviamo la linguetta facciamo pressione e poi la solleviamo aprendo la scatoletta. Delle volte bisogna aiutarsi con il coltello per sollevarla. E può capitare che l’apertura con scorra bene. Quindi bisogna fare un po’ di forza, rischiando di ferirsi le dita. Ma il fatto è che stiamo usando la linguetta nel modo sbagliato. Già!

Come usare la linguetta per aprire in un attimo la scatoletta

Il fatto che possa incepparsi dipende dal verso della linguetta. Infatti, quando la solleviamo la direzione è la stessa del coperchio della lattina. E per questo non abbiamo una leva che ci faccia aprire la scatola in totale comodità. Quindi la risposta è girare la linguetta! Dopo averla sollevata come facciamo sempre la riabbassiamo. Prima avremmo continuato a farla scorrere per aprire la scatoletta. Invece dobbiamo farla ruotare. In modo che spunti dal bordo della scatoletta. Ora spingiamola verso l’alto e la parte di metallo della scatola si solleverà in attimo. Ora possiamo scolare l’acqua o l’olio in un attimo senza rischiare di ferirci. E continuando a sollevarla apriremo in un attimo tutta la scatoletta!

Quindi è incredibile ma vero, abbiamo sempre sbagliato ad aprire le scatolette di tonno senza saperlo. Ora possiamo aprire il nostro tonno in sicurezza e in un attimo. Ma ricordiamoci sempre di pulire bene le scatolette. Sulla superficie si nascondono tantissimi germi.